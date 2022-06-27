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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık kağıtlar sanata dönüşürken geri dönüşüm bilinci aşılıyor

İHA

Atık kağıtlar sanata dönüşürken geri dönüşüm bilinci aşılıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, geri kazanım konusunda bilincin arttırılmasına dikkat çekerken, atık kağıtları da sanata dönüştürüyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin çevre odaklı çalışmalarından biri olan Sukurusu Uygulama Merkezi, belediyeden çıkan ofis atık kağıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle, sanatsal değeri olan her biri farklı el yapımı kâğıt üretimine dönüştüğü bir merkez olmayı sürdürüyor. Belediyenin kâğıt atıklarının bir kısmı ile başkanlığa gelen buket çiçeklerin eritilerek kâğıt hamuruna dönüştürüldüğü merkezde, eski bir zanaat olan kâğıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlar üzerine çalışılıyor. Ekolojik sorumluluk bilinciyle hazırlanan özgün tasarımlar, belediyenin etkinlik, anma, kutlama gibi özel günlerde iletmek istediği mesajlara dönüşüyor. 2009 yılından beri belediye hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren merkezde yoğun emekle ortaya çıkartılan ürünler ise her yıl binlerce kişiye ulaşıyor. 2009 yılı itibariyle merkezin çalışmalarına katılan ziyaretçi sayısı 27 bine yaklaşırken, atölyeden çıkan ürün sayısı ise 160 bini geçti.
Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
Öte yandan, merkez hem çocuklara hem yetişkinlere sunduğu hizmetlerle, çevre konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak 4’üncü sınıf öğrencileri, anaokulu öğrencileri ve 3’üncü sınıf öğrencileri merkezi ziyaret ederek eğitimlere katıldı. Merkezin uyguladığı; çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bilinçlendirme programına katılan çocuklar, oyunlar ve görsel materyallerle doğayı korumanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğrendi. Atık kâğıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenerek birer çevre dostu olarak merkezden ayrılan öğrenciler, evlerinde de atık ayırmak konusunda özenli olup, çevrelerini de bu konuda teşvik edeceklerine dair söz verdi.

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