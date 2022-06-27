Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum (2)

DHA

Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum (2)


ESKİŞEHİR´DE CAMİ VE MÜFTÜLÜK BİNASI TEMELİ ATTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manisa´daki ziyaretinin ardından Eskişehir´e geldi. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İkieylül Kampüsü´nde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak tarafından karşılanan Erbaş, yerleşke içerisine yapılacak Kampüs Camii´nin temel atma törenine katıldı.
Selçuklu mimarisiyle yapılacak olan caminin üniversite içerisinde öğrencilerin dinleneceği bir alan olarak değerlendirileceğini ifade eden Erbaş, "İnançlı, imanlı, değerlerini bilen milli ve manevi değerlerine bağlı, bu caminin burada olması başlı başına bir mesaj zaten. Minaresiyle bir mesaj, mimarisiyle bir mesaj. Selçuklu mimarisi. Muhteşem. Bu tarzı ben de çok seviyorum. İnşallah üniversitelerimizde başka yerlerde bu tarzın da yapılması için gayret ediyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nice gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar, camimizi kitapla donatacağız inşallah. Camimizin duvarına yaslanacak kütüphanesinden kitabını alacak, orada dinlenecek. Derste hocasını 3-5 saat dinlemiş, yorulmuş. Fizik dersi almış, matematik dersi dinlemiş, ya da benzer hangi alanda hangi uzmanlık alanı neyse ya da eğitim alan neyse. Gelecek camiye dinlenecek. Neyle dinlenecek? Oradan alacak bir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak dinleyecek. Bir hadis kitabı çekecek, onu okuyarak dinlenecek. Bir ilmihal kitabı, bir fıkıh kitabı ya da bir kültür kitabı, bir şiir kitabı. Bir roman, bir hikaye okuyarak dinlenecek. Bir işte yorulduğun zaman başka bir işe geç, devam et ve orada dinlenirsin. Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz de onun için camimizi inşallah kitaplarla donatacağız" dedi.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da camilerin, birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanlar olduğunu belirterek, "Aziz milletimizin camilere bakışını en iyi yansıtan ifadeler şüphesiz İstiklal Marşı´mızda yer almaktadır. Milli Marşımızda ifadesini bulduğu gibi `Şehadetleri dinin temeli´ olan ezan seslerinin ebediyen yurdumuzun üstünde duyulması istiklalimizin, bağımsızlığımızın en önemli göstergesi olarak dile getirilmektedir. Camilerimizin ibadet yeri olmasının yanı sıra ilim, irfan ve eğitim müessesesi olarak ayakta durması demek; değerlerimiz ve tüm mukaddesatımızla milli manevi heyecanımızın her dem yeniden tazelenmesi demektir. Nitekim insan, değerleriyle insan, hayat, değerleriyle hayattır" şeklinde konuştu. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek de Selçuklu mimarisiyle yaklaşık 16 milyon 750 bin liraya yapılacak olan camide kapalı alanda 800 kişinin namaz kılabileceğini ve 3 bölüm halinde yapılarak 18 ayda tamamlanacağını söyledi. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindekiler caminin temelini atarak ilk betonu döktü.
MÜFTÜLÜK BİNASI DA YENİDEN YAPILIYOR
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cami temel atma programının ardından Eskişehir Valiliği yanına yapılacak olan İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temel atma programına katıldı. Türkiye´nin 81 ilinde ve 922 ilçede müftülüklerin bulunduğunun anlatan Prof. Dr. Erbaş, "81 ilimizde 922 ilçemizde müftülüklerimiz var. Yurt dışından gelen heyetler oluyor. Her hafta 1-2 heyet geliyor. Ya da biz yurt dışına gittiğimiz zaman başkanlığımızı anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı´nı anlatıyorum. Diyorum ki 'bizim 1003 müftülüğümüz var' Hayretler içerisinde kalıyorlar, şaşırıyorlar. Diyorlar ki `bizim tek bir müftülüğümüz var´. İslam ülkeleri olsun, İslam ülkeleri dışındaki azınlık olarak Müslümanların yaşadığı yerlerde olsun başmüftülük dedikleri bir başmüftülük var. Onun organizasyonunda imamlar, müezzinler var. İşte biz Türkiye´mizin gücünü, ülkemizin gücünü Diyanet İşleri Başkanlığımızla, müftülüklerimizle hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Allah müftülerimizden razı olsun. Onlar bulundukları illerde, ilçelerde toplumumuzun her katmanına rehberlik etmeye gayret ediyorlar. Doğumundan ölümüne kadar her zaman hocalarımız toplumumuzun yanında. Bugün devletimize her yerde temsil eden tek kurum Diyanet İşleri Başkanlığıdır" şeklinde konuştu. Erbaş, konuşmasının ardından Eskişehir İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temelini attı. (DHA)Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-06-27 22:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık kağıtlar sanata dönüşürken geri dönüşüm bilinci aşılıyor
YEREL HABERLER Atık kağıtlar sanata dönüşürken geri dönüşüm bilinci ...
Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi
YEREL HABERLER Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi
Tepebaşı’nda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ eylem planı hazırlık çalışması
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ ...
Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı
Temsili Nasreddin Hoca’nın göle maya çalması ile festivale start verecek
YEREL HABERLER Temsili Nasreddin Hoca’nın göle maya çalması ile ...
Ortadan kaybolan bindallı bulundu
YEREL HABERLER Ortadan kaybolan bindallı bulundu
Eskişehirli genç boksör bu kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı
YEREL HABERLER Eskişehirli genç boksör bu kez Türkiye şampiyonluğu ...
Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay´da bozuldu, indirimler artırıldı
YEREL HABERLER Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay´da bozuldu, ...
Eskişehir'de 28 inşaat işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 28 inşaat işçisi, zehirlenme şüphesiyle ...
Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu İşçi Okan Özer: “Tavuklar kokuyordu” İşçi Ömer Velman: “İşçinin sağlığını düşünmüyorlar”
YEREL HABERLER Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik ...
AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine hareket etti 5 kişilik ekip yüksek manevraya sahip botla birlikte yola çıktı
YEREL HABERLER AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine ...
Yeşil Mutabakat Eylem Planı TÜGİAD Eskişehir Başkan Yardımcısı Özgür Tekgöz: “Yeşil Mutabakat bir zorunluluk değil fırsattır” “Eskişehir ekonomisi için enerji yatırımları artmalı”
YEREL HABERLER Yeşil Mutabakat Eylem Planı TÜGİAD Eskişehir Başkan ...
Eskişehirli ikizler, Türk badminton tarihine şimdiden isimlerini yazdılar Türkiye Badminton Milli Takımı, Gürcistan’a kampa gidiyor Milli Takım Antrenörü Nihat Horasan: “Hedefimiz 2022 Türkiye Junior Şampiyonası” “İkizlerimizi 2028 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehirli ikizler, Türk badminton tarihine şimdiden ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin 486’a ulaştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin ...
Polis ekipleri firari hırsızları kimlik sorgusu sonucu yakaladı
YEREL HABERLER Polis ekipleri firari hırsızları kimlik sorgusu ...
Eskişehir DAK ekibi Marmaris’teki büyük mücadeleden sonra şehre döndü Dönüş yolunda denk geldikleri yangına da yardım ettiler
YEREL HABERLER Eskişehir DAK ekibi Marmaris’teki büyük mücadeleden ...
Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı geliyor? Eskişehirspor taraftarında Önder Karaveli heyecanı
YEREL HABERLER Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı ...
(ÖZEL) Bunlar da mangalcı hırsızlar Eskişehir’de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı İşletme sahibi Ahmet Yüksel, “Parayı ihtiyacı varsa parayı alır, ama bu adamlar keyifçi” diyerek sitem etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bunlar da mangalcı hırsızlar Eskişehir’de ...
Ortağını öldüren sanığa verilen ceza Yargıtay’dan döndü, cezası 1 yıl 8 ay azaldı
YEREL HABERLER Ortağını öldüren sanığa verilen ceza Yargıtay’dan ...
Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama
Şehit Arduç’un evinin önünde mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Arduç’un evinin önünde mevlit okutuldu
Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ilk uçuş heyecanını yaşadı (2)
YEREL HABERLER Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ...
Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor
YEREL HABERLER Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor
Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ilk uçuş heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.