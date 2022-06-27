Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 16 milyon liralık caminin temeli atıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar. Camimizin duvarına yaslanacak, kütüphanesinden kitabını alacak orada dinlenecek” "İlk inen sure Alak Suresi'dir ve ilk inen ayetler okumaktan, öğrenmekten, yazmaktan, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj şudur. Bu milletin mensuplarının, bu medeniyetin mensuplarının elinden kalemin kitabın düşmemesi lazım"

İHA

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 16 milyon liralık caminin temeli atıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar. Camimizin duvarına yaslanacak, kütüphanesinden kitabını alacak orada dinlenecek” "İlk inen sure Alak Suresi'dir ve ilk inen ayetler okumaktan, öğrenmekten, yazmaktan, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj şudur. Bu milletin mensuplarının, bu medeniyetin mensuplarının elinden kalemin kitabın düşmemesi lazım"

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde yapımına başlanan caminin temel atma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar. Camimizin duvarına yaslanacak, kütüphanesinden kitabını alacak orada dinlenecek” dedi.
Eskişehir’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde yapımına başlanan caminin temel atma törenine katıldı. Yaklaşık 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüsteki ibadethane eksikliğinin giderilmesi amacıyla 800 kişilik cemaat kapasiteli cami, sosyal yaşam alanları da bulunduracak. İçerisinde kütüphane, kitap ve kahve bölümlerinin yer alacağı cami, 3 bin 522 metrekarelik alanda yer alacak. Keşif bedeli 16 milyon 750 bin lira olan caminin açılışına katılan Prof. Dr. Ali Erbaş. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

“Caminin keşif bedeli 16 milyon 750 bin lira”
Cami hakkında bilgi veren Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, kampüsün Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunduğu dönemlerde 500’ün üzerinde öğrenciden cami talebi alındığını belirtti. Müftü Gerek, “Cami yapımı için tespit edilen bu mekân, hem üniversiteye hem de havaalanına hitap edecek konumdadır. Cami inşaatı hakkında kısaca teknik bilgi vermek gerekirse cami arsası 3 bin 522 metrekare olup, inşaatın toplam oturum alanı 835 metrekaredir. Kapalı alanda ortalama 800 kişi namaz kılabilecektir. Cami Selçuklu mimarı öğelerine barındıracak olup modern ve teknolojinin imkânlarından ve malzemelerinden istifade edilerek özgün olarak tasarlanmıştır. Ayrıca caminin kütüphane, kitap ve kahve bölümü bulunmaktadır. Böylelikle camimiz aynı zamanda bir mektep ve yaşam alanı oldu. Caminin keşif bedeli 16 milyon 750 bin lira olup, maddi bir kaynak olması durumunda 18 ayda bitirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar için kurulan ilk mabet camilerdir”
Camilerin insanlar için kurulan ilk mabetler olduğunu belirten Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise, “Camiler ilahi kelamda ‘âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet’ şeklinde bahsedilen Kabe’nin şubeleridir. Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekânlar olan camiler, hayatın tam kalbinde durmaktadır. Aziz milletimizin camilere bakışını en iyi yansıtan ifadeler şüphesiz İstiklal Marşı’mızda yer almaktadır. Milli marşımızda ifadesini bulduğu gibi ‘şehadetleri dinin temeli’ olan ezan seslerinin ebediyen yurdumuzun üstünde duyulması, istiklalimizin, bağımsızlığımızın en önemli göstergesi olarak dile getirilmektedir. Camilerimizin ibadet yeri olmasının yanı sıra ilim, irfan ve eğitim müessesesi olarak ayakta durması demek; değerlerimiz ve tüm mukaddesatımızla millî manevi heyecanımızın her dem yeniden tazelenmesi demektir” dedi.

“İlmin, irfanın, bilginin, hikmetin merkezindeyiz”
İslam’ın temellerinde okumanın, öğrenmenin, yazmanın var olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihte dünyanın en aydınlık çağlarını yaşadığımızı söyledi. Cami içinde kütüphane bulunmasının önemli olduğunu belirten Erbaş, “İlmin, irfanın, bilginin, hikmetin merkezindeyiz. Dolayısıyla İslam'ın ilimle ne kadar iç içe olduğunu ve başladığını ifade etmek için bunları söylüyorum. İlk inen sure Alak Suresi'dir ve ilk inen ayetler okumaktan, öğrenmekten, yazmaktan, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj şudur. Bu milletin mensuplarının, bu medeniyetin mensuplarının elinden kalemin kitabın düşmemesi lazım. Kütüphane, bol bol olması lazımdır. Daha çok kütüphanemizin olması gerekiyor. Tarihimize baktığımızda ne zaman ki ilimle, irfanla, bilgiyle, hikmet, kitapla, kütüphane ile uğraşmışız, o zaman ilerlemişiz. Dünyanın farklı bölgelerinde karanlık çağlar yaşanırken biz dünyanın en aydınlık çağını yaşamışız. 8. yüzyıldan 18., 17. yüzyıla kadar dünyayı ilimle, bilgiyle aydınlatmışız” dedi.

“Gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar”
Kampüste eğitim alan öğrencilerin hem ders yorgunluğundan uzaklaşacağını hem de istediği kitabı okuyarak dinlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından katkı sağlanacağını belirterek, “Biz gençlerimizi hem maddi konularda maddi ve manevi diyoruz ya, hem de manevi konularda çok iyi noktalara getirmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi, elhamdülillah iyi ki kurulmuş. İçinde hocalarımız, çok iyi bilim adamlarımız yetiştirecek. Buna inanıyoruz. İnançlı, imanlı değerlerini bilen milli ve manevi değerlerine bağlı, bu caminin burada olması başlı başına bir mesaj zaten. Nice gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar. Camimizi kitapla donatacağız inşallah. Camimizin duvarına yaslanacak kütüphanesinden kitabını alacak orada dinlenecek, derste hocasını üç beş saat dinlemiş yorulmuş. Gelecek camiye dinlenecek. Neyle dinlenecek? Oradan alacak bir Kur'anı Kerim, okuyarak dinlenecek. Bir hadis kitabı çekecek, onu okuyarak dinlenecek. Bir ilmihal kitabı, bir fıkıh kitabı ya da bir kültür kitabı, bir şiir kitabı, bir roman, bir hikâye okuyarak dinlenecek. Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz de onun için camimizi inşallah kitaplarla donatacağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Buna söz veriyorum” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde yapımı devam eden caminin temel atma töreninin ardından yenisi yapılan Müftülük Hizmet Binası Külliyesi ve Kur’an Kursu inşaatının temel atma törenine katıldı. Erbaş, akabinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum (2)
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle ...
Atık kağıtlar sanata dönüşürken geri dönüşüm bilinci aşılıyor
YEREL HABERLER Atık kağıtlar sanata dönüşürken geri dönüşüm bilinci ...
Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi
YEREL HABERLER Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi
Tepebaşı’nda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ eylem planı hazırlık çalışması
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ ...
Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı
Temsili Nasreddin Hoca’nın göle maya çalması ile festivale start verecek
YEREL HABERLER Temsili Nasreddin Hoca’nın göle maya çalması ile ...
Ortadan kaybolan bindallı bulundu
YEREL HABERLER Ortadan kaybolan bindallı bulundu
Eskişehirli genç boksör bu kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı
YEREL HABERLER Eskişehirli genç boksör bu kez Türkiye şampiyonluğu ...
Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay´da bozuldu, indirimler artırıldı
YEREL HABERLER Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay´da bozuldu, ...
Eskişehir'de 28 inşaat işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 28 inşaat işçisi, zehirlenme şüphesiyle ...
Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu İşçi Okan Özer: “Tavuklar kokuyordu” İşçi Ömer Velman: “İşçinin sağlığını düşünmüyorlar”
YEREL HABERLER Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik ...
AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine hareket etti 5 kişilik ekip yüksek manevraya sahip botla birlikte yola çıktı
YEREL HABERLER AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine ...
Yeşil Mutabakat Eylem Planı TÜGİAD Eskişehir Başkan Yardımcısı Özgür Tekgöz: “Yeşil Mutabakat bir zorunluluk değil fırsattır” “Eskişehir ekonomisi için enerji yatırımları artmalı”
YEREL HABERLER Yeşil Mutabakat Eylem Planı TÜGİAD Eskişehir Başkan ...
Eskişehirli ikizler, Türk badminton tarihine şimdiden isimlerini yazdılar Türkiye Badminton Milli Takımı, Gürcistan’a kampa gidiyor Milli Takım Antrenörü Nihat Horasan: “Hedefimiz 2022 Türkiye Junior Şampiyonası” “İkizlerimizi 2028 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehirli ikizler, Türk badminton tarihine şimdiden ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin 486’a ulaştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin ...
Polis ekipleri firari hırsızları kimlik sorgusu sonucu yakaladı
YEREL HABERLER Polis ekipleri firari hırsızları kimlik sorgusu ...
Eskişehir DAK ekibi Marmaris’teki büyük mücadeleden sonra şehre döndü Dönüş yolunda denk geldikleri yangına da yardım ettiler
YEREL HABERLER Eskişehir DAK ekibi Marmaris’teki büyük mücadeleden ...
Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı geliyor? Eskişehirspor taraftarında Önder Karaveli heyecanı
YEREL HABERLER Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı ...
(ÖZEL) Bunlar da mangalcı hırsızlar Eskişehir’de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı İşletme sahibi Ahmet Yüksel, “Parayı ihtiyacı varsa parayı alır, ama bu adamlar keyifçi” diyerek sitem etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bunlar da mangalcı hırsızlar Eskişehir’de ...
Ortağını öldüren sanığa verilen ceza Yargıtay’dan döndü, cezası 1 yıl 8 ay azaldı
YEREL HABERLER Ortağını öldüren sanığa verilen ceza Yargıtay’dan ...
Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama
Şehit Arduç’un evinin önünde mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Arduç’un evinin önünde mevlit okutuldu
Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ilk uçuş heyecanını yaşadı (2)
YEREL HABERLER Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ...
Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor
YEREL HABERLER Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.