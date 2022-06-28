Salamura için yapraklar demetlenmeye başlandı

Eskişehir’de salamura yapılanmak üzere toplanan bağ yapraklarının demetlenme işlemine başlandı.
Salamura yapılmak üzere toplanan üzüm bağı yapraklarının demetlenme işlemi Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre mahallesinde de başlandı. Gerekli ebatlara ulaşan yapraklar, tek tek makas yarımıyla toplanıyor. Günde ortalama 5 ila 6 kilo arasında toplanan yapraklar, aylar sonra da aynı tazelikte kalması için özel hazırlanan sular eşliğinde bidonlara yerleştirilecek. Bu işlemle 2 yıla kadar aynı tazelikte kalan yapraklar, lezzetli zeytinyağlı sarmalarla sofraları süsleyecek. Vatandaşlar, genellikle yaprakları kendi ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladıklarını anlattılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.