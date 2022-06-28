Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında kadına darp

Eskişehir Şehir Hastanesi oto parkında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişinin kadını itekleyip darp ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

Ne zaman ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde, otopark içindeki bir aracın yanına bir erkek ile kadın, yanlarındaki çocukla birlikte geliyor. Erkek, hiddetli bir şekilde çocuğu araç içine adeta iterken, yanındaki kadınla önce tartışıyor. Kadının direnmesi üzerine araca binmesi için iteklediği kadın direnince kafasını vurarak araca bildiriyor. Araç daha sonra otoparktan hareket edip giderken, görüntüyü çekenlerin durumu polis ekiplerine bildirerek şikâyetçi oldukları öğrenildi.

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