Anadolu Çağfen Interact Kulübü, Interact 2430. Bölge 20212022 Dönem Sonu Konferansı’na katıldı. Örnek projelere imza atan Anadolu Çağfen Interact Kulübü, Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni'nde 3 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Anadolu Çağfen Interact Kulübü, 2527 Haziran tarihleri arasında Mersin'de Marpesaa Blue Beach Otel'de düzenlenen Interact 2430. Bölge 20212022 Dönem Sonu Konferansı'na katıldı. Daimi dostluklar kazanmak, doyasıya eğlenmek, dönemi zirvede bitirmek ve ödül töreni için Interact Bölge Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte, Çağfen Anadolu Interact Kulübü yönetimi ve üyeleri, bölge kulüpleriyle tanıştı. Etkinliğin son günü Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni, kapanış galası ve devir teslim töreni gerçekleştirildi. 3 farklı dalda ödüle layık görülen Anadolu Çağfen Interact Kulübü'nün yeni yönetim kurulu da resmiyete kavuştu.



3 farklı dalda ödül

Anadolu Çağfen Interact Kulübü törende 3 farklı dalda ödül aldı. Anadolu Çağfen Interact Kulübü'ne, “Eğitim ve İnsana Katkı”, “Aktif Kulüp” ve “Onur Ödülü” ödülleri takdim edildi. Ödül Törenine Başkan Mervet Selenay Fidan, Sekreter Naz Kesler, Sayman Tuğçe Çapacı, üyeler Meriç İnci Uçar, Arda Gürbüz, Yağmur Gölpek, Musa Girgin, Erva Nihan Üre, Kayra Kartoğlu, Döndü Nehir Gölpek, Egemen Çöken Adem Arda Tepekaya ve Ece Sezer katıldı.

Eskişehir Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin desteği ile Anadolu Rotary Kulübü’nün sponsorluğunda Eskişehir'de kurulan “Anadolu Çağfen Interact Kulübü" örnek projelere imza atıyor. Anadolu Çağfen Interact Kulübü, bu sene "Al Götür Oku Getir" Sosyal Sorumluluk Projesi ile önemli bir projeye daha öncülük etmiş, bu projeyle Eskişehir'de Uluönder, Şirintepe ve Bahçelievler muhtarlıklarına kütüphaneler kurulması sağlanmıştı.

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