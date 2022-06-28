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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları Beylikova'da heyecan oluştu Erdoğan açıkladı, ilçe halkı umutlandı Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp: “İnşallah Beylikova, Dünya’nın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyor”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları Beylikova'da heyecan oluştu Erdoğan açıkladı, ilçe halkı umutlandı Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp: “İnşallah Beylikova, Dünya’nın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan Çin’den sonraki en büyük nadir element rezervini duyurmasıyla ilçede büyük bir heyecan oluşturdu.
Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çin’den sonraki ikinci en büyük nadir element rezervinin Eskişehir’in Beylikova ilçesinde tespit edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 ton cevherin işleneceği tesisin kurulduğunu duyurdu. Açıklamaların ardından ise ilçede büyük heyecan oluştu. Türkiye’nin enerji gelişiminde ilçelerinin de katkısının olacağını öğrenen halkın gündemi, kurulacak olan tesis oldu.

“İnşallah Beylikova, dünyanın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ilçe halkında büyük bir heyecanın oluştuğunu belirten Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, mutluluğunu dile getirdi. Beylikova’nın tarım ve hayvancılık harici maden ilçesi olma yolunda ilerlediğini belirten Alp, “İlçe olarak heyecanlıyız, sadece ilçe olarak değil Eskişehir ve Türkiye için de çok önemli. Biliyorsunuz nadir toprak elementleri, Dünyada az bulunan toprak elementleridir. Yıllardan beri ilçemizde olduğu biliniyordu. Belki 7080 seneden beri bu madenlerin ilçemizde olduğu biliniyordu ama maalesef ‘Rezerv yeterli değil’, ‘Dünya piyasası kurtarmıyor’ gibi nedenlerle ya da dış ülkelerin bu madenin geleceğin madeni olmasıyla ilgili sıkıntıları vardı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız 2053 hedeflerinde geleceğin madenini bütün Dünyaya duyurdu. Aslında 10 seneden beri Beylikovamızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu. Bu çalışmalarda rezervin çok yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıkmıştı. İki senedir de inşaat çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Şu an geldiğimiz aşamada pilot tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı. Makinelerin ihalesi de yapıldı, artık üretim aşamasına yaklaştığımızda Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye’ye ve Dünya’ya duyurdu. Bu tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir heyecan oluşturdu. 2053 hedeflerinde geleceğin madeni ülkemizin hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Biz böyle bir madenin ilçemizde olmasından çok mutluyuz. İnşallah Beylikova artık sadece tarım ve hayvancılık ilçesinden çıkıp Dünya’nın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve burada emeği geçen maden işletmelerine teşekkür ediyorum. Artık ilçemizde her şey farklı olacak” ifadelerini kullandı.

“İnşallah vatana millete hayırlı olur”
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan Recep Arslan ise “Çok değerli bir madenimiz bulundu. İnşallah vatana millete hayırlı olur. İşsiz gençlerimize iş sahası açılıyor. İlk etapta bin 500 kişi alınacağını söylüyorlar. İnşallah iyi olur. Temennimiz bu. En büyük rezervin Çin’den sonra Türkiye’de olduğu kesinleşti. Yakında da çıkarılacağı söyleniyor” dedi.

“İşsizler adına çok büyük bir şans olur”
İlçede kurulan tesisin işsiz kişiler için büyük bir şans olduğunu belirten Oktay Ateş ise şu ifadeleri kullandı:
“Ben 6 aydır işsizim. Çin’den sonra en büyük rezerve sahip olan madenimizden, kendimiz işlersek çok büyük gelir elde ederiz diye düşünüyorum. İşsizler adına çok büyük bir şans olur. Ben 6 aydır işsizim ve yabancı firmalarda çalışmaktan bıktık. Yabancı firmalar kazanacağına bizim ülkemiz kazansın. Bizim halkımız kazansın. Çevremizdeki insanlarımız kazansın. İşsizliği önlemesi en büyük şansımız olur. Başka da bir seçeneğimiz yok. Hem maddi hem de manevi açıdan Cumhurbaşkanımızın verdiği haber çok önemli. Güzel oldu. İnsanlarımıza da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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