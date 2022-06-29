“Anlatımlı Oda Müziği Konseri” müzikseverlerle buluştu

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “Anlatımlı Oda Müziği Konseri” Ulvi Cemal Erkin Salonu’nda gerçekleştirildi.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, kemanda Nazlı Avcı ve Hande Gürsel, viyolada Ezgi Bilgin ve çelloda Aygül Yerlikaya, Leos Janacek’in Yaylı Kuartet No.1’i; konserin ikinci kısmında ise kemanda Erkan Özel, viyolada Emre Akman, çelloda Elif Özbek ve piyanoda İrem Yalçıner Gustav, Mahler’in Piyanolu Kuartet’i ve Alfred Schnittke’nin Piyanolu Kuarteti’ni seslendirdi. Konser, müzikseverler tarafından tam not aldı.

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