Eskişehir’de ekmeğe zam 3 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatı, gramajı düşürülerek 4 TL'ye yükseltildi

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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Eskişehir’de 3 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatı, gramajı düşürülerek 4 TL'ye yükseltildi.

Eskişehir'de 210 gramı 3 TL'ye satılan ekmeğin 200 gramı 4 TL olarak satılacak. 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 TL olarak güncellendi. Yeni fiyat tarifesi, Kurban Bayramı sonu itibari ile 13 Temmuz sonrası Eskişehir ve ilçelerinde geçerli olacak.

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