Sivrihisar sokaklarında renkli görüntüler

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, kortej ile başladı.

13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Sivrihisar korteji ile start aldı. Amerika, Moldova, Sırbistan, Letonya ve Türkiye’nin katılımıyla başlayan festivalde renkli görüntüler dikkat çekti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü makamında ülke temsilcilerini ağırlayarak “Nasreddin Hoca’nın memleketi ve Dünyanın Merkezi Sivrihisar’a hepiniz hoş geldiniz” dedi. Hediye takdimlerinin ardından Sivrihisar sokaklarında başlayan kortej yürüyüşü ile festivale davet yapıldı. Kortej yürüyüşünde Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Emniyet ve Jandarma ekipleri de yer aldı. Sivrihisar sokaklarında gösterilerini sergileyen gruplar eğlenceli dakikalar yaşattı. Sivrihisar Halk Pazarında vatandaşlarla buluşan kortej Nasreddin Hoca Parkı’nda, Nasreddin Hoca ve kızı Hatun’un mezarına güller bırakılmasıyla sona erdi.

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