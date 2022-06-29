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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

İHA

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi, çaldıkları 25 bin TL değerindeki motosikletle birlikte jandarma tarafından kent merkezinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan motosiklet çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kameraların incelenmesi sonucunda motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yapılan takip neticesinde şüphelileri çaldıkları motosikletle birlikte Eskişehir kent merkezinde yakaladı.
3 şüpheli hakkında ‘motosiklet hırsızlığı suçundan adli soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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