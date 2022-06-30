Yaralı köpek sağlığına Tepebaşı’nda kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından araç çarpması sonucu ayağı kırılan köpeğin ilk müdahalesi yapıldı.

Çukurhisar Mahallesinde araba çarpması sonucu ayağı kırılan köpeğin durumuyla ilgili duyarlı vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri, yaralı köpeği olduğu yerden alarak ilk müdahaleyi merkezde gerçekleştirdi. Yapılan muayene sonrası cerrahi operasyona ihtiyaç duyulması nedeniyle ‘Can Dostum’ projesinde de yer alan hayvanseverler Çiğdem Ertoğlu, Yaprak Eryılmaz ve Meral Yılmaz’ın destekleriyle özel bir klinikte tedavisi yapıldı.

Klinikte tedavisi tamamlanan köpek, ameliyat sonrası gözetim altında olması ve bahçeli bir yerde bulunması gerektiğinden geçici olarak hayvansever Saniye Vergin’in bahçesine götürüldü. Tedavi sonrası gereken bakım desteği ise yine Doğal Yaşam Merkezi yetkililerince sağlandı. Yetkililer, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerinin devam ettiğini belirtti. Bu tür olayların yaşandığını söyleyen yetkililer, duyarlı Eskişehirlilerin ve gönüllülerin kendilerine büyük destek verdiklerini ve büyük dayanışma örneği sergilediklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.