‘Anadolu-T’, Tarla Günü’nde görücüye çıktı

Eskişehir’de düzenlenen Tarla Günü’nde görücüye çıkan yerli ve milli etlik damızlık tavuk ‘AnadoluT’, görenlerin ilgisini topladı.

Beyaz et üretiminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli etlik damızlık tavuk ‘AnadoluT’, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğinde görücüye çıktı. Yıl içinde sofralarda yerini alacak olan AnadoluT, gerek çiftçilerin gerekse diğer katılımcıların ilgisini çekti. İç pazarda ilk satışları yapılan ve önümüzdeki aylarda pazarda hissedilir bir paya sahip olacak olan AnadoluT, Tarla Günü’nün adeta gözbebeği oldu.

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