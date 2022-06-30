Kedisinin korkmaması adına çözümü yazı asmakta buldu Vatandaşların kedi sevgisi dükkan sahibine yazıyı astırdı

Eskişehir’de bir esnaf, kedisinin ilgisini çekmek için sürekli dükkân camına vuran vatandaşları engelleyebilmek adına çareyi cama “Lütfen kedi için cama vurmayınız” yazılı kağıt asmakta buldu.

Eskişehir’de bir dükkânın camında asılı olan “Lütfen kedi için cama vurmayınız” yazısı son zamanlarda vatandaşların çok fazla dikkatini çekmeye başladı. İş yerinde uzun zamandır besledikleri “Mia” isimli kedilerinin çok fazla ilgi odağı olması ve kedinin dikkatini çekmek isteyen vatandaşların cama sert bir şekilde vurmaları, dükkân sahiplerine ilginç bir çözüm bulmaya mecbur bıraktı. Dükkan sahibi, yazı asılmadan önce vatandaşların tepkilerinden fazlasıyla korkan “Mia” isimli kedinin, bu çözümden sonra çok daha huzurlu olduğunu belirtti.



“Bu yazıya rağmen hala vuran oluyor”

Yazıyı yaklaşık bir buçuk ay önce astıklarını söyleyen Caner Keser, dükkânın önünden geçen insanların sürekli cama vurduklarını dile getirdi. Kedilerinin bu tepkilerden çok fazla korktuğunu anladıktan sonra böyle bir çözüme gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Keser, “Kedimizin ismi 'Mia'. Kedimiz de çok korkuyordu çünkü orada yatmayı seviyor. Tüm gün gelen geçene bakıyor ve orada uyuyor. Bazı yetişkinler, çocukları sevebilsin diye cama çok fazla vurmaya başladılar. Kedimiz de onların tepkisinden korktuğu için dükkâna kaçıyordu. Hatta bir gün dükkânın önünden geçen birisi çocuğu sevebilsin diye cama çok sert vurdu. Camın sallandığını hissettik. İlk başlarda onların da üstüne düşmesinden korktuk açıkçası. Öyle olunca da, dükkân olarak böyle bir çözüme gitmeye karar verdik. Kedimiz uzun zamandır bizimle beraber kalıyor. Yakın bir zamanda doğum yapacak. Hamilelik sürecinden dolayı da cama vurmaları onu daha çok korkutuyordu. Bu yazıya rağmen hâlâ vuran oluyor. Ancak biz bu sayıyı minimuma indirgedik. Sonuçta 'Mia' bizim için çok değerli. İnsanların da çok fazla ilgisini çekiyor. Bugüne kadar çok fazla kişi yazının fotoğrafını çekti” dedi.

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