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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Tıp Fakültesi 2022 mezunlarını verdi

İHA

ESOGÜ Tıp Fakültesi 2022 mezunlarını verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi 44. Dönem (20162022) mezunları, ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
Törene ESOGÜ Yönetiminin yanı sıra öğretim üyeleri ve mezun aileleri de katıldı. Törende mezunlar adına konuşan dönem birincisi Dr. Bartu Yiğit Çalık, uzun ve zorlu eğitim süreçleri boyunca kendinden emin ve doğru kararlar veren hekimler olmak için durmadan çalıştıklarını belirtirken, bu süreçte kendilerine emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti. Zorlu çalışma ve yaşam koşulları, hekime saygının azaldığını hissetmek ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yeni hekimler olarak kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini belirten Çalık, söz konusu koşullarının iyileşmesi temennisini dile getirdi. Yeni hekimler olarak kendilerini bugünlere getiren ve her konuda onlara güvenen mezun ailelerine de teşekkür eden Dr. Bartu Yiğit Çalık, tüm dönem arkadaşlarına bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diledi.
“ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin mezun sayısı 6151’e ulaştı”
ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Özkan Alataş, fakülte olarak alanında uzman, araştırmacı 240 öğretim üyesi ve 1625 öğrenci ile Türkiye'nin önde gelen Tıp fakülteleri arasında yer aldıklarını, fakültelerinin mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığını ve akredite olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Alataş, 206 tıp doktorunu daha yetiştirerek ülkemize ve insanlığa sağlık hizmeti vermek üzere mezun ettiklerini belirtirken, bu dönem mezunları ile birlikte ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin mezun sayısının 6151’e ulaştığını kaydetti. Mezunlara seslenerek ESOGÜ Tıp Fakültesi’ndeki uzun ve zorlu tıp eğitimlerini üstelik de son iki yılını olağanüstü koşullarda geçirerek başarıyla tamamladıklarını ve bugün Tıp Doktoru ünvanı ile mezun olduklarını belirten Prof. Dr. Alataş, genç hekimlere artık topluma sağlık hizmeti sunan, karar verici, saygın ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin üyeleri olduklarını hatırlattı. Mezuniyetlerinden dolayı genç hekimleri kutlayan Prof. Dr. Alataş; teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, öğrenmeye açık, insani değerleri yüksek, evrensel değerleri özümsemiş, kararlı, idealist ve iyi hekimler olmaları temennisini paylaştı. Tıp Fakültesi öğretim üyelerine genç hekimlere verdikleri emekler için teşekkür eden Prof. Dr. Alataş, mezun ailelerine de evlatlarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için ortaya koydukları özveri ve fedakârlıklardan dolayı teşekkür etti. Konuşmasının sonunda tekrar mezunlara seslenerek, vardıkları bu nokta ile mutlu olmanın ve övünmenin hakları olduğunu belirten Prof. Dr. İ. Özkan Alataş, genç hekimleri meslek yaşamlarında gururla ilerlerken, onları yetiştiren ESOGÜ Tıp Fakültesi ile gönül bağlarını koparmamaları temennisi ile uğurladı.
“Emek veren ve fedakârlıklar yapan tüm mezun ailelere teşekkür ederiz”
ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin bugün yaşanan mezuniyet tablosunun en büyük mimarları olduğunu belirtirken, hekimlik mesleğinde yetkin hale gelecekleri bilgilerin yanında topluma karşı görev ve sorumluluklarını da öğrencilerine öğrettikleri için tüm genç hekimler ve aileleri adına kendilerine teşekkür etti. Prof. Dr. Arslantaş çocuklarının eğitimi için zorlu hayat koşullarına rağmen çaba harcayan, emek veren ve fedakârlıklar yapan tüm mezun ailelerine de teşekkür etti. Prof. Dr. Ali Arslantaş mezuniyetlerinden dolayı kutladığı genç hekimleri; toplumun hassasiyetlerini bilen, özverili, sabırlı, hoşgörülü, bilimin ışığından ayrılmayan, ülkesine bağlı, başka Türkiye’nin olmadığını bilen iyi hekimler olmaları temennisiyle yeni hayatlarına uğurladı.
Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Özkan Alataş genç hekimlere Hekimlik Andını içirdi. Daha sonra mezuniyet belgelerinin verilmesine geçildi. İlk olarak okullarını dereceyle bitiren öğrencilere mezuniyet belgeleri, başarı belgeleri ve plaketleri verilirken, Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Bartu Yiğit Çalık yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından diğer mezunlara mezuniyet ve başarı belgeleri verildi. Tören keplerin topluca havaya atılmasıyla sona erdi.

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