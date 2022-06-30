Kadınların elinden çıkan ürünlerin yer aldığı defile ve sergi beğeni topladı Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: “Türk kadınına fırsat verirseniz her türlü başarıyı yakalayabilir”

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri Buluşması çerçevesinde yıl sonu sergisi ve defile etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen buluşmaya Belediye Başkanı Ahmet Ataç, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Defileyle başlayan etkinlikte kadınlar, kendi tasarımları ve dikimi olan kıyafetleri giyerek podyuma çıktı. Defile sonrasında Başkan Ataç tarafından Kızılcıklı Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergide kadınların elinden çıkan kıyafet, tablo, takı, ve çanta gibi ürünler yer aldı. Yüzlerce kadının katıldığı sergi ve defile büyük beğeni topladı.



“Türk kadınına fırsat verirseniz her türlü başarıyı yakalayabilir”

Defilenin ardından kadınlara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Yaklaşık 2 buçuk yıl korona virüsten dolayı evlere hapsolduk, yapacağımız birtakım şeyleri yapamadık. Ama biter bitmez arkadaşlarımız bu hazırlıklara başladı. Bu yıl 4 bine yakın kadın, bine yakın çocuk kursiyerimiz görev aldılar. 24 belde evinde, 11 deneyimli kafede sizlerle beraber bu mekânlarımız cıvıl cıvıl oldu ve böyle bir üretime sahne oldu. Fevziçakmak Mahallesi’nde ilk açtığımız belde evinde, ‘biz kadını evden çıkartacağız, kadını üretken yapacağız’ demiştik. Eğer Türk kadınına fırsatı verirseniz, manken de olur, terzi de olur ve her türlü başarıyı yakalayabilir. Tepebaşı Belediyesi’nin ana fikri budur. Hanımeli Sokağımız yapılan işlerin paraya ve bütçeye dönüştüğü bir yer” diye konuştu.

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