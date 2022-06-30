Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü (2)

Asgari ücret ne kadar artacak?

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3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir´de erkek kuaförü Gökhan Kısacık´ı (26), borçalacak meselesi nedeniyle dövdükten sonra evinin 3´üncü kattaki penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sek edilen şüpheliler Emine Bayrak, Mesut Turan ve Mert Eskioğlu, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-06-30 18:57:03



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