'Göceli tarhana' Seyitgazi’nin şifa kaynağı Üreten kadınlar kurulan kooperatifle el emeklerini ekonomik değere dönüştürüyor İlçenin en ünlü lezzetlerini vatandaşla buluşturuyorlar

Eskişehir’de kadınlar, kurulan kooperatifle birlikte el emeklerini ekonomik değere dönüştürüyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde valiliğin desteği ve kaymakamlığın önderliğinde kurulan kadın kooperatifi hizmete girdi. Kadınlar burada ürettikleri mantı, makarna, tarhana, gözleme, ekmek ve bazlama gibi ürünleri vatandaşla buluşturuyor. Özellikle ilçenin şifa kaynağı olarak bilinen ‘Göceli tarhana’ lezzetiyle misafirler tarafından büyük ilgi görüyor. Yaptıkları yemeklerle ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, hem sosyalleşip hem de ilçeye katma değer sağlıyor.



“Kadınların azmi, gayreti ve özverisiyle şu an biz başarılı bir noktadayız”

Kooperatife olan ilgi ve alakanın yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirten Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, güzel neticeler elde ettiklerini dile getirdi. İlçede bulunan kadınların azmi, gayreti ve özverisi ile başarılı bir noktada olduklarını söyleyen Baytak, “Valiliğimizin destekleriyle, kaymakamlığımızın önderliğinde Seyitgazi kadın kooperatifimizi yaklaşık iki ay önce kurduk. Bu kooperatifimizi kurmamızdaki temel amacımız Seyitgazi’de bulunan kadınlarımız hem sosyal hem de ekonomik anlamda kalkınmalarını sağlamak. Çok şükür ki çok güzel neticeler elde ediyoruz. Biz şu an emekleme aşamasındayız ama görüyoruz ki kooperatife olan ilgi ve alaka gerçekten bizim yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermekte. Özellikle Seyitgazi’de bulunan kadınların azmi, gayreti ve özverisiyle şu an biz başarılı bir noktadayız” dedi.



“Amacımız kadınlarımızın hem ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlamak”

İlçenin en ünlü lezzetlerini vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Baytak, “Bu kooperatifte üretilen ürünlerimizin başında ‘Göceli tarhana’ gelir. Göceli tarhana Seyitgazi’mizin şifa kaynağı dediğimiz bir çorbası. İkinci aşamada da gözlememiz vardır. Bu bölgede özellikle haşhaşlı gözleme çok ünlüdür. Bizim amacımız Seyitgazi’de var olan kadınlarımızın hem ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlamak hem de ilçemize katma değer sağlamak. Kooperatifle beraber hem ilçede bulunan vatandaşlarımız hem de Afyon ve Antalya güzergâhında olduğumuz için yoldan geçen vatandaşlarımızın gelip burada çaylarını içebilecekleri, gözlemelerini yiyebilecekleri ve çorbalarını içebilecekleri bir ortam hazırlayabilmekti, bunu temin ettik. Özellikle kooperatifimizde bulunan kadınlarımızın da gayretiyle ve özverisiyle de şuan güzel bir noktayız. Ekmeklerimiz üretiliyor, burada bir fırınımız var. Gözlemelerimiz yapılıyor, çay eşliğinde vatandaşlarımız gelip buradan hem gözlemelerini hem de ekmeklerini yiyebilecekler” diye konuştu.



“Hanımlar evde boş oturuyordu, daha sosyal olduk”

Kooperatifte çalışan 50 yaşındaki Umahan Özkan ise çalışmaya başladıklarından beri daha sosyal olduklarını söyleyerek, “Sağ olsun kaymakam hanımın desteğiyle kooperatifimiz kuruldu. Vali Bey de arkamız da durdu Allah razı olsun ikisinden de. Hanımlar evde boş oturuyordu, şimdi buraya gelip mantı, makarna, tarhana, gözleme, ekmek, bazlama onları yapıyoruz. Daha sosyal olduk. Evde yaptığımız ürünleri değerlendiremiyorduk şimdi burada değerlendiriyoruz. Ailemizi de katkıda bulunmak için de geldik” dedi.

