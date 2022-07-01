Nanoteknoloji uzmanından orman yangınlarına çözüm önerisi Prof. Dr. Yüksel Ergün; “Nanoteknoloji ile orman yangınlarına erken müdahale edilebilir” “Veri analizi yapabilen elemanlara ihtiyaç günden güne artıyor”

Asgari ücret ne kadar artacak?

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İnsansız hava araçlarına yerleştirilen kuantum lazerler ve nano dedektörlerler ile orman yangınlarının önceden tespit edilebileceğini belirten Prof. Dr. Yüksel Ergün, “Yangınların yoğun olduğu arazileri gece gündüz fark etmeksizin kontrol altında tutmak gerekiyor” dedi.

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