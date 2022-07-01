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Sokak ortasındaki kavga cep telefonu kameralarına yansıdı İçlerinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi sokak ortasında birbirine girdi

İHA

Eskişehir'de, içinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında birbirine girdiği görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sokak ortasındaki kavga cep telefonu kameralarına yansıdı İçlerinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi sokak ortasında birbirine girdi

Eskişehir’de, içinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında birbirine girdiği görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın önünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Orta yaş grubundaki yaklaşık 10 kişilik grup arasında çıkan kavga, dakikalarca sürdü. Zaman zaman kadınların da birbiriyle kavga ettiği olayda, tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin müdahaleleri ile son bulan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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