Bakan Dönmez'den Eskişehir Valisi Ayyıldız´a ziyaret

Asgari ücret ne kadar artacak?

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Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ı makamında ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir´de, Vali Erol Ayyıldız´ı ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Bakan Dönmez, daha sonra valilik anı defterini imzaladı. Bakan Dönmez`in Vali Ayyıldız´ı ziyareti, basına kapalı gerçekleşti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-07-01 15:37:25



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