(ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu bekleyiş Pazar alanında satıcı sayısı 4 veya 5 ile sınırlı kalırken, gelen müşteri sayısı da aynı seviyede az İsmail Öztürk: “Halk kurban alışverişini genellikle son güne bırakıyor” Cüneyt Tekin: “Bu sene hayvan sayısı az”

Eskişehir'de kurulan hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı’na rağmen sakinliğini korurken, satıcılar umutlarının son günlerde olduğunu belirtiyor.

Kurban Bayramı’na sayılı gün kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen yoğunluk başlamadı. Hayvan sahiplerinin birçoğu pazar alanına henüz gelmezken, gelenler de boş koridorları izliyor. Vatandaşların kurbanlık satın alma işini son güne bırakma alışkanlığı bu yıl da değişmedi. Pazar alanında bulunan satıcıların sayısı 4 veya 5 ile sınırlı kalırken, gelen müşteri sayısı da aynı seviyede devam ediyor. Büyük umutlarla çiftliklerindeki hayvanlarını getiren satıcılar ise sabırla oluşacak yoğunluğu bekliyor.



“Halk kurban alışverişini genellikle son güne bırakıyor”

Pazar alanının boş olmasından dolayı henüz satacağı hayvanları getirmediğini belirten İsmail Öztürk, bayram öncesi hareketlilik beklediğini belirtti. Satıcıların ve müşterilerin arife ve bayramın ilk günü yoğunluk oluşturmasını beklediklerini söyleyen Öztürk, “Benim 4550 hayvanım var. Şu an burada değiller. Köyden getireceğiz. Eskişehir halkı kurban alışverişini genellikle son güne bırakıyor. Herkesin bütçesine göre de hayvan oluyor zaten. Daha hayvan gelecek. Yakın zamanda içerisi ve dışarısı dolacak. Herkesin kendine ait bir yeri var. Bu gördüğümüz alanların hepsi satın alındı. Kurbana bir hafta da olsa insanlar yavaş yavaş geliyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla müşteri de gelecek” dedi.



“Bu sene hayvan sayısı az”

Satılacak olan hayvanların birçoğunun vakıflar tarafından alındığını söyleyen Cüneyt Tekin ise, pazarda çok fazla yoğunluk olmayacağını düşündüğünü belirtti. Satıcıların ellerinde sınırlı sayıda hayvan olduğunu söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bayram yaklaşınca müşteriler buraya geliyorlar. Hayvanları satın alıyorlar. Şu an gördüğümüz hayvanlara ek olarak biraz daha hayvan gelecek. Çünkü hayvan kalmadı burada. Şu anda hayvanların çoğunun satışını vakıflar aldı. Çoğu satıcı da bu yüzden hayvan kalmadı. Mesela benim 300 hayvanım vardı. Şu anda 25 tanesi kaldı. Zaten onlar da bitmek üzere. Burada her zaman son günlerde yoğunluk olur. Bugün burada boş gördüğümüz yerlerin hepsi dolmasa bile biraz daha hayvan gelecek. Pazar daha yeni yeni oturuyor. İşte o zaman müşteriler gelecek. Şu ana kadar çoğu müşteri almadı. Fiyatı uygun olması açısından bayramı bekleyen müşterilerde var. Ancak bu sene onların dedikleri olmayacaktır. Çünkü bu sene hayvan sayısı az. O günlere kadar hayvan da kalmayabilir. Küçükbaş ve büyükbaşlara baktık ve hayvan sayısının az olduğunu gördük.”

