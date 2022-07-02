Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen festival turistleri ilçeye çekerken, çarşıdaki yoğunluk esnafın işlerine olumlu yansıdı.

Dün açılışı gerçekleşen Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ilçedeki esnafın yüzünü güldürdü. İlçeye festival için gelen vatandaşlar, etkinlikler sonrasında ilçe merkezindeki çarşıyı gezerek alışveriş yaptığı, 6 ülkenin dans grubundan dolayı yabancı turistlerinde yerel lezzet ve otantik evlere karşı büyük ilgi duyduğu görüldü. İlçe esnafının yoğunluğu yüzlerinde tebessüme neden olduğu görülürken, ilçedeki turist yoğunluğunun festival boyunca devam edeceği tahmin edildi.

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