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Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobilin hızla çarptığı kadın 15 metre sürüklendi, ağır yaralandı Araçlar kadına yol verdi, karşısına geçmeye çalışan kadına sağ şeritten geçmeye çalışan araç hızla çarptı

İHA

Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobilin hızla çarptığı kadın 15 metre sürüklendi, ağır yaralandı Araçlar kadına yol verdi, karşısına geçmeye çalışan kadına sağ şeritten geçmeye çalışan araç hızla çarptı

Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen kadının, sağ şeritten süratle gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir 47 yaşındaki F.F.O. isimli kadına caddede ilerleyen araçlar yol verdi. O esnada C.Ö. isimli şahıs, kullandığı 06 CMZ 030 plakalı otomobil ile sağ şeritten araçları geçerek yoluna devam etmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savurulan kadın, yaklaşık 15 metre ileriye sürüklendi. Güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazasında yaralanan F.F.O.’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Aracın hızı da olduğu için çok sert bir şekilde çarptı”
Olay yerinde bulunan ve kazayı gördüğünü söyleyen Ahmet Yılmaz, kadına çarpan aracın hızlı olduğunu belirtti. Şiddetli bir çarpışmanın meydana geldiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Araç hızlıydı. Hızından dolayı duramadı zaten. Karşıdan da bayan geliyordu. Hızlı geçerken bir anda yola atladı. Araç önündeki araçtan dolayı kadını göremedi. Direk kadına vurdu. Fren mesafesi de yoktu zaten. Aracın hızı da olduğu için çok sert bir şekilde çarptı. Kadının kulağından, burnundan kan geliyordu. Ağırdı yani bayağı, şiddetli çarpışma oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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