Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Füsun Osmalı (47), ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Cem Öztürk (39) yönetimindeki 06 CMZ 030 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Füsun Osmalı´ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan Osmalı, ağır yaralandı. Fatma Füsun Osmalı, çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Öztürk ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Füsun Osmalı´ya bir aracın yol verdiği, ancak yanından gelen Öztürk´ün fark etmeyerek otomobiliyle çarptığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-02 12:33:15



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