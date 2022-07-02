Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca Festivali’ne katıldı

Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu ile birlikte 6 farklı ülkeden dansçılar katıldı.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları topluluğu, Eskişehir’in Sivrihisar İlçesinde başlayan Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde üniversitemizi temsil etti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Letonya Büyükelçisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde, birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi.



"Nasreddin Hoca dünya için çok önemli bir yerde”

CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay festivalde, "Nasrettin Hoca dilimize pelesenk olan bir isim, ama büyük bir bilgin, düşünce adamı. Nasrettin Hoca'nın önemini yurt dışında bulunduğum dönemde yabancılardan öğrendim diyebilirim. Onun hakkında kitaplar yazmışlar. Biz sadece fıkralarından bahsediyoruz, ama onlar onun nasıl bir yönetim gurusu olduğundan bahsediyorlar” dedi.



Halk Dansları Topluluğu “Kıskanç” isimli oyunu sahneledi

Protokol konuşmaların ardından ABD, Moldova, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Letonyalı dans grupları ülkelerine özgü danslar sergiledi. Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen “Kıskanç” isimli oyun büyük beğeni topladı. Festivale katılan altı ülkenin dansçıları hep birlikte ‘Halkalı Şeker' isimli türkü eşliğinde dans ederken etkinliğin sonunda dansçılara ödülleri, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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