Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nda mücadele etti

Anadolu Üniversitesi’nde üstün yetenekli öğrencilerin sınandığı 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nın ardından ve katılımcılar için ÜYEP Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından 10. ÜYEP Olimpiyatları ve ÜYEP Mezuniyeti gerçekleştirildi. Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Maviş, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, ÜYEP Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, ÜYEP Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, ÜYEP Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. M. Bahadır Ayas, ÜYEP Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ile çok sayı öğrenci ve aileleri katıldı.



“ÜYEP üniversitemiz için çok kıymetli bir program”

ÜYEP’in Anadolu Üniversitesi için önemini vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, “ÜYEP Anadolu Üniversitesi olarak çok önemsediğimiz programlardan bir tanesi, çok kıymetli bir program. Başlangıçtan itibaren bugüne kadar bu programı başarıyla sürdüren tüm hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünün en önemli kahramanları mezun olma hakkını elde etmiş öğrencilerimizi de mezuniyetlerinden dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında çok daha güzel mezuniyet aşamalarına erişmelerini temenni ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimize emek veren hocalarımıza, her daim arkalarında olan sevgili ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜYEP öğrenciler için büyük bir fırsat”

Öğrenciler için ÜYEP’in büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, “ÜYEP bütün eğitim kurumlarında olması gereken bir özelliğe; öğrencinin kendisini mutlu hissettiği bir ortama sahip. Öğrencilerin birbirleriyle ya da başkalarıyla yarışmadıkları, belirli bir hedefe değil de kendi amaç ve istekleri doğrultusunda öğrenmeye odaklandıkları bir ortam olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



“15 sene içerisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir konuma geldik”

Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ise konuşmasında “15. Kuruluş yılımızı kutlamaktayız. Geçen bu 15 sene içerisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir konuma geldik. Geçen 2 yıllık süreçte pandemi nedeniyle yaz enstitümüze ara vermek zorunda kalmıştık, bu yıl tekrar sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda toplam 25 ders modülü açtık. ÜYEP Yaz Enstitüsü sadece ÜYEP öğrencileri değil üstün yetenek diploması alan tüm öğrencilere açık bir programdır. Bugün itibariyle ÜYEP’ten mezun olan öğrencilerimiz ÜYEP ailesinin daima bir parçası olacaklar, kapılarımız onlara her zaman açık” ifadelerine yer verdi.



“Öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu burada öğrendim”

ÜYEP programı hakkında tavsiyelerde bulunan 20172018 yılı mezunlarından Asya Uzun, “Öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu bu noktada fark edip ve bunu seçen öğrenciler olmak sizleri diğerlerinden ayıran temel nokta aslında. Öğrenme sevginizi ve azminizi kaybettiğinizi düşündüğünüz zamanlar olacak fakat sizi siz yapan özellik öğrenmeye olan hevesiniz ve bitmeyen öğrenme arzunuz olacak. Mezun olan arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum ve bu vesile ile ÜYEP’te bulunan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı başladı. 5 öğrencinin katıldığı, üç aşamadan oluşan ve öğrencilerinin birçok alanda yarışıp belleklerini sınadığı olimpiyatlarda başarı kaydeden öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci tarafından plaket ve katılım belgesi verildi. Tören mezun öğrencilerin mezuniyet belgelerini alması ve keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

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