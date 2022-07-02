Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nda mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nda mücadele etti

İHA

Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nda mücadele etti

Anadolu Üniversitesi’nde üstün yetenekli öğrencilerin sınandığı 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nın ardından ve katılımcılar için ÜYEP Mezuniyet Töreni düzenlendi.
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından 10. ÜYEP Olimpiyatları ve ÜYEP Mezuniyeti gerçekleştirildi. Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Maviş, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, ÜYEP Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, ÜYEP Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, ÜYEP Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. M. Bahadır Ayas, ÜYEP Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ile çok sayı öğrenci ve aileleri katıldı.

“ÜYEP üniversitemiz için çok kıymetli bir program”
ÜYEP’in Anadolu Üniversitesi için önemini vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, “ÜYEP Anadolu Üniversitesi olarak çok önemsediğimiz programlardan bir tanesi, çok kıymetli bir program. Başlangıçtan itibaren bugüne kadar bu programı başarıyla sürdüren tüm hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünün en önemli kahramanları mezun olma hakkını elde etmiş öğrencilerimizi de mezuniyetlerinden dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında çok daha güzel mezuniyet aşamalarına erişmelerini temenni ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimize emek veren hocalarımıza, her daim arkalarında olan sevgili ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“ÜYEP öğrenciler için büyük bir fırsat”
Öğrenciler için ÜYEP’in büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, “ÜYEP bütün eğitim kurumlarında olması gereken bir özelliğe; öğrencinin kendisini mutlu hissettiği bir ortama sahip. Öğrencilerin birbirleriyle ya da başkalarıyla yarışmadıkları, belirli bir hedefe değil de kendi amaç ve istekleri doğrultusunda öğrenmeye odaklandıkları bir ortam olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“15 sene içerisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir konuma geldik”
Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ise konuşmasında “15. Kuruluş yılımızı kutlamaktayız. Geçen bu 15 sene içerisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir konuma geldik. Geçen 2 yıllık süreçte pandemi nedeniyle yaz enstitümüze ara vermek zorunda kalmıştık, bu yıl tekrar sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda toplam 25 ders modülü açtık. ÜYEP Yaz Enstitüsü sadece ÜYEP öğrencileri değil üstün yetenek diploması alan tüm öğrencilere açık bir programdır. Bugün itibariyle ÜYEP’ten mezun olan öğrencilerimiz ÜYEP ailesinin daima bir parçası olacaklar, kapılarımız onlara her zaman açık” ifadelerine yer verdi.

“Öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu burada öğrendim”
ÜYEP programı hakkında tavsiyelerde bulunan 20172018 yılı mezunlarından Asya Uzun, “Öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu bu noktada fark edip ve bunu seçen öğrenciler olmak sizleri diğerlerinden ayıran temel nokta aslında. Öğrenme sevginizi ve azminizi kaybettiğinizi düşündüğünüz zamanlar olacak fakat sizi siz yapan özellik öğrenmeye olan hevesiniz ve bitmeyen öğrenme arzunuz olacak. Mezun olan arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum ve bu vesile ile ÜYEP’te bulunan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı başladı. 5 öğrencinin katıldığı, üç aşamadan oluşan ve öğrencilerinin birçok alanda yarışıp belleklerini sınadığı olimpiyatlarda başarı kaydeden öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci tarafından plaket ve katılım belgesi verildi. Tören mezun öğrencilerin mezuniyet belgelerini alması ve keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca ...
Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık
YEREL HABERLER Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık
Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi Amaç, dinlenme sürecini ekran başı yerine kitap okuyarak geçirmeleri
YEREL HABERLER Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi Amaç, dinlenme ...
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü 
YEREL HABERLER Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü 
Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobilin hızla çarptığı kadın 15 metre sürüklendi, ağır yaralandı Araçlar kadına yol verdi, karşısına geçmeye çalışan kadına sağ şeritten geçmeye çalışan araç hızla çarptı
YEREL HABERLER Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına ...
Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu
YEREL HABERLER Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu
Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti
YEREL HABERLER Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti
Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu
YEREL HABERLER Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser ...
(ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu bekleyiş Pazar alanında satıcı sayısı 4 veya 5 ile sınırlı kalırken, gelen müşteri sayısı da aynı seviyede az İsmail Öztürk: “Halk kurban alışverişini genellikle son güne bırakıyor” Cüneyt Tekin: “Bu sene hayvan sayısı az”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu ...
(ÖZEL) Anadolu’nun yenilenebilir bitkisel enerji kaynağı 'Pelemir' Biyodizel üretilebilen yabani bitki Eskişehir’de yetiştiriliyor Pelemir bitkisi Türkiye’nin biyodizel ihtiyacını karşılayacak Eskişehir’de çiftçilere pelemir bitkisi tanıtıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Anadolu’nun yenilenebilir bitkisel enerji ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AK Parti ...
Bakan Dönmez'den Eskişehir Valisi Ayyıldız´a ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Eskişehir Valisi Ayyıldız´a ziyaret
Bakan Dönmez, Vali Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Vali Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti
Büyükelçi Peteris Vaivars'ın başarılı 'Erik Dalı' oyunu performansı Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars karşılıklı oynadı
YEREL HABERLER Büyükelçi Peteris Vaivars'ın başarılı 'Erik Dalı' ...
Sivrihisar’daki festival hayran bıraktı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nden müthiş açılış Festival ilk günü renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Sivrihisar’daki festival hayran bıraktı Uluslararası ...
Bakan Dönmez, dünyanın ikinci büyük rezerv keşfinin detaylarını duyurdu: 694 milyon ton nadir toprak elementi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Türkiye’de Eskişehir Beylikova’da da 694 milyon tonluk bir rezervimiz söz konusu” “(Nadir toprak elementleri) Havacılık, savunma ve uzay sanayiin yanı sıra tıp sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılan ürünler” “(Endüstriyel tesis ile) İlk üründen sonra ürüne kadar tedarik zincirinin bütün ürünlerini burada gerçekleştirme imkanına sahip olacağız” “Cevheri işlemeden sattığınızda 1 birim kazanıyorsanız bunu ara ürün haline getirdiğinizde 10 kat, uç ürün haline getirdiğiniz 100 kat daha değerli hale getirebiliyorsunuz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, dünyanın ikinci büyük rezerv keşfinin ...
Iraklı Sally'nin davası ertelendi
YEREL HABERLER Iraklı Sally'nin davası ertelendi
20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni’ninden ödülle döndüler
YEREL HABERLER 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri ...
Camilerde bayram öncesi temizlik
YEREL HABERLER Camilerde bayram öncesi temizlik
Ihlamurkentspor yaz okulu tenis çalışmaları
YEREL HABERLER Ihlamurkentspor yaz okulu tenis çalışmaları
Eskişehir İHH’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir İHH’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet ...
Sokak ortasındaki kavga cep telefonu kameralarına yansıdı İçlerinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi sokak ortasında birbirine girdi
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki kavga cep telefonu kameralarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.