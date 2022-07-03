Düğün yapacak çiftlerin altın tercihi değişti Evlenmeye hazırlanan çiftler kolye, bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yöneldi Kuyumcu Emre Öztürk: “Yatırım amaçlı olmayan takılar arka planda kalmaya başladı”

Düğün yapacak çiftler, kolye ve bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yöneliyor.

Düğün hazırlığında olan çiftlerin alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda yazın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle evlilik planı yapan çiftler, yatırım olarak daha değerli olan çeyrek, tam, ata altını gibi altınlara yöneliyor. Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftlerin ‘set’ almak yerine sadece sette yer alan kolyeyi alabildiğini belirten kuyumcu Emre Öztürk, satın alınan ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma olduğunu belirtti.



“Tercihler şu anda çiftlerin zarar etmemesi yönünde”

Eskişehir’de 15 yıldır kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarının artmasından dolayı düğün yapacak çiftlerin kararsız kaldığını dile getirdi. İşçilik maliyetlerinde de artış olduğunu vurgulayan Öztürk, “Altın fiyatlarının artması tabii ki piyasayı çok hızlı şekilde etkiledi. Özellikle düğün yapacak çiftlerin de bu konuda kararsız kaldığı aşikar. Çünkü fiyatların yükselmesi özellikle işçilik fiyatlarıyla beraber altının çok yüksek fiyatlara satılması demek. Bilezikler yatırım amaçlı olsa da onun haricindeki takılar, birazcık daha arka planda kalmaya başladı. Tercihler şu anda çiftlerin zarar etmemesi yönünde. Çiftler daha çok çeyrek, tam ve ata altını gibi altınları tercih ediyorlar. Çünkü geri dönüşümde birazcık daha kendilerine kar

sağlamak istiyorlar. Küçük ürünler alıp ileride bozdurdukları için bu şekilde düğünlerini geçirmeyi istiyorlar. Set almak yerine setin artık sadece kolyesini alabiliyorlar veya bilezik 5 tane alacağı yerde şu anda 3 taneye düşürebiliyorlar. Fiyatlarının artması sadece ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma gösteriyor” dedi.



“Altın fiyatlarının artabileceğini öngörüyoruz”

Yurt dışındaki hareketlikten dolayı altın fiyatlarının daha da artacağını öngördüğünü belirten Öztürk, “Piyasayı yurt dışındaki haraketlilikler çok hızlı bir şekilde etkilemekte. O yüzden altın fiyatları birazcık daha artabileceğini öngörüyoruz. Yatırım yapacaklarsa ziynet altınları, ata altınları gibi altınlar tercih edilebilir” diye konuştu.

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