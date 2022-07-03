Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

İHA

Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanındaki hazırlıklarını sürdürüyor.
Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağı bilgisini verdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, kesim alanından sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden etkilendi, minik bahçeyi yeşertti ‘Ekilmedik tek karış yer kalmamalı’ sözünden hareketle apartman bahçesini sebze ekerek değerlendirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden etkilendi, minik ...
Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında geçirdi Oltasını alan Porsuk’a koştu
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında ...
Düğün yapacak çiftlerin altın tercihi değişti Evlenmeye hazırlanan çiftler kolye, bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yöneldi Kuyumcu Emre Öztürk: “Yatırım amaçlı olmayan takılar arka planda kalmaya başladı”
YEREL HABERLER Düğün yapacak çiftlerin altın tercihi ...
Şehrin göbeğinde moloz yığını
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde moloz yığını
Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu
Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının ...
Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nda mücadele etti
YEREL HABERLER Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek ...
Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca ...
Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık
YEREL HABERLER Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık
Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi Amaç, dinlenme sürecini ekran başı yerine kitap okuyarak geçirmeleri
YEREL HABERLER Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi Amaç, dinlenme ...
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü 
YEREL HABERLER Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü 
Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobilin hızla çarptığı kadın 15 metre sürüklendi, ağır yaralandı Araçlar kadına yol verdi, karşısına geçmeye çalışan kadına sağ şeritten geçmeye çalışan araç hızla çarptı
YEREL HABERLER Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına ...
Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu
YEREL HABERLER Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu
Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti
YEREL HABERLER Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti
Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu
YEREL HABERLER Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser ...
(ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu bekleyiş Pazar alanında satıcı sayısı 4 veya 5 ile sınırlı kalırken, gelen müşteri sayısı da aynı seviyede az İsmail Öztürk: “Halk kurban alışverişini genellikle son güne bırakıyor” Cüneyt Tekin: “Bu sene hayvan sayısı az”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu ...
(ÖZEL) Anadolu’nun yenilenebilir bitkisel enerji kaynağı 'Pelemir' Biyodizel üretilebilen yabani bitki Eskişehir’de yetiştiriliyor Pelemir bitkisi Türkiye’nin biyodizel ihtiyacını karşılayacak Eskişehir’de çiftçilere pelemir bitkisi tanıtıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Anadolu’nun yenilenebilir bitkisel enerji ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AK Parti ...
Bakan Dönmez'den Eskişehir Valisi Ayyıldız´a ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Eskişehir Valisi Ayyıldız´a ziyaret
Bakan Dönmez, Vali Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Vali Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti
Büyükelçi Peteris Vaivars'ın başarılı 'Erik Dalı' oyunu performansı Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars karşılıklı oynadı
YEREL HABERLER Büyükelçi Peteris Vaivars'ın başarılı 'Erik Dalı' ...
Sivrihisar’daki festival hayran bıraktı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nden müthiş açılış Festival ilk günü renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Sivrihisar’daki festival hayran bıraktı Uluslararası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.