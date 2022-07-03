ESO Başkanı Kesikbaş açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Haziran 2022 ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’in 2022 yılı toplam ihracatının 4 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Bu önemli bir başarıdır” dedi.

Açıklanan verilere göre Eskişehir'in 2022 yılı OcakHaziran dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 artarak 620.7 milyon dolar oldu. Türkiye’nin toplam ihracatı ise ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı. Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ülkemizin yılsonunda hedeflediği 250 milyar dolar rakamına emin adımlarla ilerlenmesi elbette bizleri mutlu ediyor. Resmi rakamlara göre yıl sonunda Eskişehir’in 2022 ihracatının yaklaşık 1.3 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamda Eskişehir’de faaliyet gösteren ancak kuruluş merkezi Eskişehir dışında olan firmalarımızın ihracatları dahil değildir. Onları da dikkate aldığımızda Eskişehir’in 2022 yılı toplam ihracatının 4 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Başarıda sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın çok ciddi katkısı vardır. Nitekim ihracatımızın çok önemli bir bölümü sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Sanayi üretiminin son açıklanan verilere göre yıllık bazda yüzde 10.8 artması da ihracattaki yükselişe dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.



“Birim ihracat değerini artırmamız gerekiyor”

İhracat rakamlarını Eskişehir özelinde analiz eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Eskişehir'in ihracat rakamlarına baktığımızda bu yılın ilk 6 ayında 600

milyon dolar seviyesini aştığımızı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 160.4 milyon dolarla en önemli ihracat partnerimiz. Onu 58.8 milyon dolarla Fransa ve 58.6 milyon dolarla Almanya izlemekte. Sektörlere baktığımızda, 85.9 milyon dolarla kimyevi maddelerin birinci, 70.9 milyon dolarla makine ve aksamlarının ikinci, 59.6 milyon dolarla toprak ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığı görülmekte. Haziran ayında ülkemiz birim ihracat değerinin 1.41 dolara çıktığını biliyoruz. Her ne kadar Eskişehir ihracatımızın yüzde 15’ten fazlası ortayüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşsa da özellikle kendi marka ve patentlerimize dayalı ihracatımızı artırarak birim değerimizi yükseltmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Cari açık konusuna dikkat etmeliyiz”

İhracatta kırılan rekorlarla birlikte ithalatta yaşanan yükselişe de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kesikbaş, “2021 yılının OcakHaziran döneminde 21.2 milyar dolar olan 6 aylık dış ticaret açığı, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 142.5 artışla 51.4 milyar dolara ulaştı. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7.1 puan azalarak yüzde 93.4 oldu” dedi.

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