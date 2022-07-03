EOSB’de "Yatırım Teşvik Konferansı" düzenlendi

Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından "Yatırım Teşvik Sistemi, Teşvik Uygulamaları ve ETUYS Sistemi” başlıklı konferans düzenlendi.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yatırım Teşvik Sistemi, Teşvik Uygulamaları ve ETUYS Sistemi” başlıklı konferansta Eskişehirli sanayicilerle bir araya geldi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferans öncesi konuşma yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Mevcut yatırım teşvik sistemimiz, yatırımcılara önemli fırsatlar ve getiriler sağlayan bir modele sahip. Çok ayrıntılı ve detaylı bir teşvik mevzuatımız var. Her tür yatırıma uygun ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek teşvik mekanizmaları var. Eskişehir olarak tüm yatırımcılarımızın mevcut teşvik sisteminden çok daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Kuruluşlarımızın mevcut olan sistemi daha etkin kullanması, verilen destek ve imkanlardan sonuna kadar yararlanması gerekiyor. Bu konuda daha bilinçli ve istekli olunması gerekiyor. Devlet imkanları ölçüsünde destekler veriyorsa bizlerde sonuna kadar bu sistemden yararlanmalıyız” diye konuştu.



"Eskişehir’de bu yılın ilk 3 ayında ise 1 milyar TL’lik 30 adet teşvik belgesi düzenlenmiş durumda"

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, yatırım teşvik sistemi, stratejik yatırım ve cazibe merkezlerine sağlanan destekler, bölgesel teşvik uygulaması, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı, cazibe merkezi programı ve ETUYS sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Şahin, “2012 ile 2022 yılları arasında Eskişehir’de 774 adet teşvik belgesi düzenlenmiş ve 22 bin 349 kişiye istihdam imkânı sağlanmıştır. Eskişehir’de bu yılın ilk 3 ayında ise 1 milyar TL’lik 30 adet teşvik belgesi düzenlenmiş durumda” dedi.

Konferansın sonunda Küpeli, katılımlarından dolayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’e teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti.

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