Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir

DHA

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kendi partimizin ismi ile seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Yeniden Refah Partisi kendi başına hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir" dedi. 
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Eskişehir'e geldi. Partililerin Bursa kara yolunda karşılığı Erbakan, ilk olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) yerleşkesindeki 'Devrim Otomobili Müzesi'ne gitti. Cam kabin içinde sergilenen 'Devrim' otomobilini inceleyip, direksiyon başına geçen Erbakan'a rahmetli babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 1973 yılında Eskişehir Lokomotif Fabrikası gezisi sırasında çekildiği fotoğraf hediye edildi.
'ZARARIN NERESİNDEN DÖNERSEK KARDIR'
Müze görevlilerinden 'Devrim' otomobilinin üretim aşamalarını dinleyen Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek; yerli ve milli fabrikası Gümüş Motor'u kurduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de motor üretiminin aslında babası olarak anılabilecek zat, merhum Erbakan hocamızdır. 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek; yerli ve milli fabrikası Gümüş Motor'u kurmuştur. İstanbul'da ve bütün baskılara, bütün zorluklara rağmen yılda 2 bin 500 adet dizel motorunu bu fabrika üretmiştir. 1961 yılında rahmetli Erbakan hocamız, Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapmış. Türkiye'de yerli ve milli bir motorun üretileceğini, buna milletimizin gücünün yetebileceğini ifade etmiş. Ve bunun olması gerektiğini ifade etmiş. Bu sunumdan 3 ay sonra da 'Devrim' otomobilinin üretilmesi kararı alınmış. Böylece bu üretimi teşvik etmiş, Erbakan hocamız bu üretime öncülük etmiş bir zat. Arkasından da Devrim otomobilinin üretimi gerçekleşmiş. Bu saatten sonra da geç kalınmış sayılmaz. Zararın neresinden dönersek kardır" dedi.
'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACAT ŞART'
Türkiye'nin, üretime, istihdama, ihracata yönelik, katma değerli ihracata yönelik adımlar atması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Rahmetli Erbakan hocamız da bütün hayatını, özellikle de siyasi hayatındaki mücadeleyle aslında Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, üretimini, ihracatını arttırması, dış ticaret açığı veren değil; dış ticaret fazlası veren bir ülke olmasına adamıştı. Kendisinin yolundan yürüyenler, olarak aynı hedefler için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer alması, yeniden büyük Türkiye haline gelmesi, dünyanın gelişmiş ülkelerini bile geride bırakması; en önemli hedefimiz ve temennimizdir. Bunun içinde üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomi modelinin uygulanması, katma değerli üretim ve katma değerli ihracatın ülkemizde mutlaka gerçekleştirilmesi şarttır. İnşallah bu hedeflere ulaşılması ve yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçmesini Cenabı Allah, bizler görmeyi nasip eder" diye konuştu.
'KENDİ PARTİMİZ VE ADAYIMIZLA SEÇİMLERE GİRECEĞİZ'
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Fatih Erbakan, önümüzdeki ilk seçimlere kendi partileri ve kendi adaylarıyla katılacaklarını söyledi. Partisinin seçim barajı sorunu olmadığı kaydeden Erbakan, "Kendi partimizin ismi ile seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Bunun için de Türkiye genelinde en gayretli çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. 81 il, 920 ilçeden fazla ilçede teşkilatlanma, 250 bini aşan resmi üyemiz, 50 bine yakın sandık baş müşahidimiz, pek çok ilde mahalle ve köy teşkilatlarımız, buna ilaveten hanım ve gençlik teşkilatlarımız sürekli olarak arazide halkımızla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Refah Partisi; kendi başına, hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir. Bütün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Üye sayımızı da en kısa süre içerisinde 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda 250 bini geçtik, 500 bine doğru adım adım gidiyoruz. Ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmayı Cenabı Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı. Müze ziyareti sonrası Erbakan ve beraberindeki partililer, il kongresinin yapılacağı salona geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-07-03 14:58:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EOSB’de "Yatırım Teşvik Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER EOSB’de "Yatırım Teşvik Konferansı" düzenlendi
Yeniden Refah seçimlere ‘tek’ girecek Fatih Erbakan: “Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz”
YEREL HABERLER Yeniden Refah seçimlere ‘tek’ girecek Fatih ...
Kıraç Sivrihisar’da sevenlerini coşturdu
YEREL HABERLER Kıraç Sivrihisar’da sevenlerini coşturdu
ESO Başkanı Kesikbaş açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş açıklanan ihracat rakamlarını ...
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine ...
Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden etkilendi, minik bahçeyi yeşertti ‘Ekilmedik tek karış yer kalmamalı’ sözünden hareketle apartman bahçesini sebze ekerek değerlendirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden etkilendi, minik ...
Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında geçirdi Oltasını alan Porsuk’a koştu
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında ...
Düğün yapacak çiftlerin altın tercihi değişti Evlenmeye hazırlanan çiftler kolye, bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yöneldi Kuyumcu Emre Öztürk: “Yatırım amaçlı olmayan takılar arka planda kalmaya başladı”
YEREL HABERLER Düğün yapacak çiftlerin altın tercihi ...
Şehrin göbeğinde moloz yığını
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde moloz yığını
Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu
Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının ...
Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek Olimpiyatı’nda mücadele etti
YEREL HABERLER Üstün yetenekli öğrenciler 10. ÜYEP Bellek ...
Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Anadolu Halk Dansları Topluluğu, Nasreddin Hoca ...
Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık
YEREL HABERLER Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık
Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi Amaç, dinlenme sürecini ekran başı yerine kitap okuyarak geçirmeleri
YEREL HABERLER Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi Amaç, dinlenme ...
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü 
YEREL HABERLER Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü 
Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobilin hızla çarptığı kadın 15 metre sürüklendi, ağır yaralandı Araçlar kadına yol verdi, karşısına geçmeye çalışan kadına sağ şeritten geçmeye çalışan araç hızla çarptı
YEREL HABERLER Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına ...
Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu
YEREL HABERLER Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu
Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti
YEREL HABERLER Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti
Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser buldu
YEREL HABERLER Tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait taş eser ...
(ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu bekleyiş Pazar alanında satıcı sayısı 4 veya 5 ile sınırlı kalırken, gelen müşteri sayısı da aynı seviyede az İsmail Öztürk: “Halk kurban alışverişini genellikle son güne bırakıyor” Cüneyt Tekin: “Bu sene hayvan sayısı az”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.