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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günyüzü, Han ve Seyitgazi de doğalgaza kavuşacak

İHA

Günyüzü, Han ve Seyitgazi de doğalgaza kavuşacak

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Günyüzü ve Han ilçelerin 2023, Seyitgazi’nin de 2026 yılında doğalgaza kavuşacağını, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Milletvekili Günay, 2015’te göreve geldiklerinde Çifteler, Mahmudiye, Alpu ve Beylikova’nın doğalgaz altyapılarının bittiğini ve gaz arzının 2016 yılında gerçekleştiğini hatırlattı. Sivrihisar’a da 2018 yılında doğalgaz geldiğini anlatan Günay, “Bakanımız Sayın Nabi Avcı başta olmak üzere emeği geçen milletvekillerimize teşekkür ederim. 2017’den itibaren Mihalıççık ilçemizin doğalgaz projesini gerçekleştirmek için çalıştık. Bazı ilçelerimizin mesafesi nedeniyle yaşanan sorunlar 2018 Mart ayında Cumhurbaşkanımıza iletildi, kendisinin talimatları ile sorun çözüldü. 2018’den itibaren de dış ilçelerden sorumlu koordinatör milletvekili olarak kalan tüm ilçelerimiz için ilgili mercilerle iletişimdeyiz. 2020 yılında Mihalıççık ilçemiz de doğalgaza kavuştu. Sarıcakaya ve Mihalgazi 2021 yılının sonuna doğru doğalgazı kullanmaya başladı. 2022 Ağustos ayında başlayacak çalışmalarla iki ilçenin merkez mahalleleri de doğalgaza kavuşmuş olacak.’’ şeklinde konuştu.

Sırada Günyüzü, Han, Seyitgazi var
Geriye kalan Günyüzü, Han ve Seyitgazi ilçelerinin kaldığını belirten Günay “Kalan üç ilçemiz ile ilgili olarak çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. 21 Nisan 2022 tarihinde Günyüzü Belediye Başkanımız Menderes Durgut ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştük. Günyüzü’nü en kısa zamanda doğalgaza kavuşturmak için istişarede bulunduk. Günyüzü ilçemizi yapılan görüşmeler sonucunda yatırım programına dâhil ettirdik. 2022 yılında çalışmaların başlanacağı sözünü aldık. Sayın Başkan da 20222026 yılları arası doğalgaz genişletme yatırımlarının belirlenmesi çalışması çerçevesinde, Eskişehir ilinde henüz doğalgaz verilmemiş ilçeler hakkında teknik ve ekonomik açılardan yapılan çalışmaların son halini şu şekilde paylaştı. Günyüzü 2023, Han 2023 ve Seyitgazi 2026 tarihinde doğalgaza erişmiş olacak bilgisini paylaştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’ in de bilgisi dâhilinde projelerin gerçeklemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Han ve Seyitgazi ilçelerimizin de fizibilite ve bütçe çalışmalarının devam ediyor.” dedi.

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