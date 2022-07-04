Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı

Eskişehir’de düzenlenen Veteran Masa Tenisi İl Birinciliği turnuvasında sporcular raketlerini yarıştırdı.
Turnuva 3 Temmuz günü Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada; kadınlar, 45 yaş altı erkekler ve 45 yaş üstü erkekler kategorilerinde sporcular raketlerini yarıştırdı.
45 yaş üstü erkeklerde; Fehmi Yavuzer 1’inci, Önder Orhan 2’nci, Aydın Demirkol 3’üncü ve Vasvidin Göre 4’üncü oldu. 45 yaş altı erkeklerde; Alp Doğukanlı 1’inci, Bilal Karaçayır 2’nci, Fatih Şişman 3’üncü ve Sadık Uluğ 4’üncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise; Şahide Temizkanlı 1’inci, Duygu Çömez Küçüktepe 2’nci ve Deniz Sevil 3’üncü oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.