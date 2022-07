2 yaşındaki bebek Eskişehir’de sağlığına kavuşmaya yaklaştı Kırgızistanlı Raiana Kaldarbaeva’nın annesi Aizhan Torogeldieva: “Güçlü olmaktan başka seçeneğim yoktu”

Cerebral Palsy (Serebral Palsi hastası) olan 2 yaşındaki bebek Raiana Kaldarbaeva, Kırgızistan’dan annesiyle geldiği Eskişehir’de sağlığına kavuşmaya başladı. Çocuğunun hastalığını değerlendiren anne Aizhan Torogeldieva,“Çocuğum için güçlü olmaktan başka seçeneğim yoktu” diyerek, yaşadığı zorlukları paylaştı.

Sağlık turizmi alanındaki çalışmaları ile yurt dışından gelen hastalara hizmet veren Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, bu kez Cerebral Palsi (CP) hastası olan 2 yaşındaki Raiana Kaldarbaeva’yı sağlığına kavuşturuyor. Merkezde daha öncesinde aynı hastalıktan tedavi gören bazı hastaların yakınları tarafından aldığı tavsiyeler üzerine, Kırgızistan’dan Eskişehir’e gelen Aizhan Torogeldieva, Serebral Palsi hastası olan bebeği ile birlikte Fizyomer Terapia ’ya başvurdu. Tedavisine başlanan minik bebeğin sağlık durumu ise iyiye gidiyor.



“Raiana büyük gelişim gösteriyor”

Aizhan Torogeldieva bebeğinde görülen CP hastalığının ilk nasıl ortaya çıktığını ve yaşadıklarını anlattı. Aizhan Torogeldieva, “Raiana’nın bir de erkek ikiz kardeşi var. Doğumum sezaryen ile bebeklerim 32 haftalıkken gerçekleşti. Erken doğum olduğundan, bebekler 24 gün kuvözde kaldılar. Çok zayıf doğdular ve biz de bir zaman sonra eve döndük. Depresyona girdim. Çocuklar kilo almaya başlayınca düzeldim. Biz Raiana’nın sağlığında bir sorun olduğunu, kardeşine göre daha geriden gelişmesi ve pek çok hareketi ondan aylar sonra yapmaya başlamasıyla anladık. Çocuklar 13 aylık olduğunda Raina’daki farklılıkları fark etmeye başladık ve onu doktora götürdük ve CP teşhisi konuldu. 15 aylıkken ilaç ve masajlarla tedavisine başlandı. Ancak Kırgızistan’daki tedavi buradaki gibi gelişmiş değil, fizik tedavi ve rehabilitasyon değil, yalnızca masaj ve sıcak uygulamalar yapılıyor” diye konuştu.

Kırgızistandaki uygulamaların faydasını göremedikleri için araştırmalara başladıklarını ifade eden anne Torogeldieva, “Daha önce burada tedavi olan bir hastanın ailesi bize Eskişehir’de Fizyomer’e gelmemizi söyledi. Biz de 8 Haziran’da Fizyomer’e geldik” ifadelerini kullandı.

Her gün 3 saat fizik tedavi aldıklarını aktaran anne, kızında gördüğü değişimleri, “Kısa zamanda çocuğumda değişimler olduğunu görüyoruz. Eskiden dik oturamazdı şimdi oturabiliyor. Önceleri sadece parmak uçlarında yürüyordu ama artık tamamen ayağının üzerinde yere tam basarak adımlarını atabiliyor” sözleri ile anlattı.



Annelere “bilinçlenin” çağrısı

Küçük Raiana’nın aldığı tedavilerin yanı sıra, kendisine de evde yapılması gereken egzersizler ve bebeğinin sağlıklı gelişimi için dikkat etmesi gerekenlerin anlatıldığını dile getiren anne Aizhan Torogeldieva, “En çok sevindiğim şey de hastalıkla ve bizim yapmamız gereken şeylerle alakalı burada birçok şey öğrettiler. Hiç bilmediğimiz bilgilere sahip olduk. Bu sayede ben de ileride evimde çocuğumun tedavisini doğru şekilde yapabileceğim.” şeklinde konuştu.

Tüm annelere bu ve benzeri çocuklarda görülebilecek hastalıklarla alakalı bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde de bulunan Torogeldieva, tedavi sonunda bebeğinin kendisine bağımlı kalmadan yürüyebilmesinin en büyük umudu olduğunu belirtti. Çocuğunun tedavisi için her şeyi yapmaya göze aldığını da vurgulayan Torogeldieva, “Biz bu bebekleri çok uzun süre bekledik. Ve sonunda sahip olduk. Bebeğimin sağlığına kavuşması için ne olursa olsun tedavisini yaptırmaya karar verdim. Çocuklarım için, çocuğumun iyileşmesi için güçlü durmaktan başka bir seçeneğim yoktu” dedi.



“6 ay sonra yürütme aşamasına geçilecek”

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ise, Raiana’nın tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Şu an çocuğumuz dik ve desteksiz bir biçimde oturmaya başladı. İlk geldiklerinde bunu sağlayamıyordu. Ayrıca dizlerini ve bacaklarını tam uzatabiliyor, ayakta destekli olarak düz durabiliyor ve adımlarını sağlam, ayaklarını düz yere basar şekilde atabiliyor. Raina’ya yatak içinde, eklem hareketlerini germe ve açma egzersizleri uyguladık. Bunun yanı sıra oturma ve denge, ayakta dik durma egzersizleri ve hidroterapi (havuz egzersizleri) tedavimizin içinde yer alan uygulamalarımız oldular. Aileyi evlerinde çocuklarının gelişimini ve davranışlarını kontrol edebilmesini nasıl sağlayacağı konularında da bilgilendirdik, hareketleri gösterdik, öğrettik. 6 ay sonra tekrar gelecekler o zaman da yürütme aşamasına geçeceğiz.”

