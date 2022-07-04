Nasreddin Hoca için koştular

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Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Nasreddin Hoca yol koşusu düzenlendi.

Yarışma, Yıldız KızErkek, Genç KızErkek kategorilerinde yapıldı. Gençler kategorisinde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Yıldızlar kategorisinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er start verdi. Başkan Hamid Yüzügüllü sporculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederek hocalarını da kutladı.

Nasreddin Hoca Yol Koşusu etkinliklerinde 2000 metre ve 1500 metre yarışları sonunda dereceye giren yarışmalarda birinci olan atletlere 1000 TL, ikinci olanlara 750 TL, üçüncülere 500 TL, ve ilk 10 içerisinde yer alan sporculara 250 TL ödül verildi.

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