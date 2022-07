Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz bulamadı Esnaf Mehmet Kereneciler, “Bayramlık giysi satışları düştü”

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla her bayram öncesi umutlanan esnaf, beklediği alışveriş yoğunluğunu henüz bulamadı.

Bayramlık giysi almak isteyen vatandaşların en uğrak noktası olan çarşıda esnaflık yapan Mehmet Kereneciler, giyim fiyatlarının atmasıyla birlikte satışlarının, önceki yıllara göre düştüğünü belirtti.



“Her bayram geldikçe önceki bayramları aramaya başladık”

Her bayram öncesi yoğunluktan adeta başlarını kaldıramadıklarını dile getiren Kereneciler, bu bayram müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Gurbetçilerin gelmesiyle satışların artabileceğini söyleyen Kereneciler, “Her bayram geldikçe önceki bayramları aramaya başladık. Geçen sene 50 lira olan tişörtü şu an 120130 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Her bayram bir hafta önce başımızı kaldıramıyorduk, şu an içeride müşteri yok. Bayramdan sonra gurbetçileri bekliyoruz, biraz hareket olur diye” dedi.

