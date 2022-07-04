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Eskişehir´de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

DHA

Eskişehir´de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de valilik yasaklarına rağmen `onur yürüyüşü´ adı altında toplanıp yürüyüş yapınca gözaltına alınan LGBT üyesi 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi´nde dün toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Uyarılara rağmen yürüyüşü sürdürmek isteyen 10 kişi polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan LGBT üyeleri daha sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-07-04 16:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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