Ağaçlara asılan notlarla doğaya, canlıya saygı ve çevre kirliliğine dikkat çekildi

Eskişehir’de bir vatandaş, ağaçlara yapıştırdığı notlarla çevre kirliliğine dikkat çekilmeye çalışıldı.
İki Eylül Caddesi’ndeki kaldırımların üzerinde bulunan ağaçların üzerlerine yapıştırılan yazılar vatandaşların dikkatini çekti. Yaklaşık 1 buçuk kilometre uzunluğundaki caddede birçok ağaca yapıştırılan kâğıtlara ‘Ağaç diplerine çöp bırakmak doğayı kirletmek demektir evladım’ ve ‘Her canlı değerlidir’ benzeri notlar yazıldı. Kimin yazıp yapıştırdığı bilinmeyen yazıları, doğaya, canlıya saygı ve çevre kirliğine karşı farkındalık oluşturmak için yapıldığı yorumu yapıldı.
Öte yandan yazıların asılı olduğu ağaçların diplerinin temiz olması dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.