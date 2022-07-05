Trafik güvenliğini sağlayan ayna vandalların hedefi oldu

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Eskişehir’de araçların geçişi esnasında trafik güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi’nde üzerinde bulunan tepegöz güvenlik aynası, vandalların hedefi oldu. Trafik güvenliğinin sağlanması noktasında hayati öneme sahip olan ayna, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalandı. Aynanın kırılmasıyla birlikte caddeyi kullanmak zorunda kalan sürücüler, karşı taraftan gelen araçları görme konusunda sorun yaşıyor. Caddede aynanın bulunmaması adeta kazaya davetiye çıkartırken, sürücüler ise sorumluların yakalanıp cezalandırılmasını istiyor.

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