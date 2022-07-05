Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi

İHA

Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi

Mardin’den İzmir’e giden saman yüklü tırda taşınan tarihi eserler, jandarma ekiplerince Eskişehir’de ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin’den İzmir’e saman yüklü tırda tarihi eser taşındığını öğrenen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu tırı Kırka Mahallesi çıkışında durdurdu. Tırda, saman yüklü dorsede ve şahsın üzerinde yapılan aramalar sonucunda 43 adet gümüş renkte ve 3 adet altın renginde toplam 46 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Tır sürücüsü hakkında Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TSYD’den Abdulselam Er’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER TSYD’den Abdulselam Er’e hayırlı olsun ziyareti
Tepebaşı'nda bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetimler
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı ...
Eskişehir’deki ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir’deki ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bayram alışverişi için vatandaş küçük esnafa yöneldi Marka ürünlerdeki yüksek fiyat, vatandaşı küçük esnafa yöneltti Esnaf Fırat Kerenciler: “Şu dönemde vatandaş küçük esnafı tercih etmeye başladı”
YEREL HABERLER Bayram alışverişi için vatandaş küçük esnafa ...
‘Park yasak’ levhalarına rağmen park edilen araçlar dikkat çekiyor
YEREL HABERLER ‘Park yasak’ levhalarına rağmen park edilen araçlar ...
Trafik güvenliğini sağlayan ayna vandalların hedefi oldu
YEREL HABERLER Trafik güvenliğini sağlayan ayna vandalların hedefi ...
Frigyalı kadın çiftçiler 'Lavanta Kokulu Köy’de
YEREL HABERLER Frigyalı kadın çiftçiler 'Lavanta Kokulu Köy’de
Alerjilere karşı uzmanlar uyarıyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Akif İşlek: “Evdeki alerji ilaçlarını ezbere kullanmayın” “Alerji hastaları her yıl düzenli muayene olmalıdır”
YEREL HABERLER Alerjilere karşı uzmanlar uyarıyor Kulak Burun Boğaz ...
Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak OEDAŞ tüm enerjisiyle bayrama hazır 175 kişilik arıza bakım ve onarım ekibi, Kurban Bayramı boyunca görevinin başında olacak
YEREL HABERLER Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak OEDAŞ ...
Eskişehirli rekortmen atletten büşük başarı Ayça Fidanoğlu, İsrail'de düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'ndaki serisini 4.30.73'lük derece ile birinci tamamlayarak finale kaldı
YEREL HABERLER Eskişehirli rekortmen atletten büşük başarı Ayça ...
Ağaçlara asılan notlarla doğaya, canlıya saygı ve çevre kirliliğine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Ağaçlara asılan notlarla doğaya, canlıya saygı ve ...
Başkan Zengin, “Eskişehir'in dış geliri artmalı” TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin; "Eskişehir acil olarak bir ortak akıl ortaya koymalı, şehrin tüm karar vericilerini bu yönde daha aktif çalışmaya davet ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Zengin, “Eskişehir'in dış geliri ...
70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ilk kez 3 boyutlu ablasyon yöntemi uygulandı Doç. Dr. Mehmet Özgeyik: “Belirli merkezlerde yapılan bir operasyon”
YEREL HABERLER 70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına ...
(ÖZEL) 13 ayda 100 kiloya ulaşan koç hayvan pazarında alıcısını bekliyor Diğer hayvanlar arasında iriliği ile dikkati çeken koçun sahibi besici Ali Yılmaz: “Bu koyun ırkını insanlar unutmuş, bizim eski kültürümüz, babamız, dedemiz hep bu koyunlardan beslerdi" “Kangal orijinal ırkı olan koçumuz 2 yaşına geldiğinde 250 kilograma kadar çıkıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 13 ayda 100 kiloya ulaşan koç hayvan pazarında ...
Eskişehir´de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına ...
Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz bulamadı Esnaf Mehmet Kereneciler, “Bayramlık giysi satışları düştü”
YEREL HABERLER Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz ...
(ÖZEL) Turhan amca dondurma hırsızlarını affetti 23 yıllık esnaf Turhan Öğütveren: “Şikâyetçi olmadık, dondurma için lüzum duymadık” “En iyi dondurmaları almış keratalar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Turhan amca dondurma hırsızlarını affetti 23 ...
Nasreddin Hoca için koştular
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca için koştular
Festivalin kapanışında İrem Derici muhteşem bir konser verdi Dünyaca ünlü yavru Akbaş çoban köpeklerine 'Köfte' ve 'Pilav' isimlerini koydu, bakım masraflarını da üstlendi
YEREL HABERLER Festivalin kapanışında İrem Derici muhteşem bir ...
2 yaşındaki bebek Eskişehir’de sağlığına kavuşmaya yaklaştı Kırgızistanlı Raiana Kaldarbaeva’nın annesi Aizhan Torogeldieva: “Güçlü olmaktan başka seçeneğim yoktu”
YEREL HABERLER 2 yaşındaki bebek Eskişehir’de sağlığına kavuşmaya ...
Hanımeli Sokağı’nda bayram heyecanı başladı
YEREL HABERLER Hanımeli Sokağı’nda bayram heyecanı başladı
Toplanmayıp yerde çürüyen dutlar ziyan oluyor
YEREL HABERLER Toplanmayıp yerde çürüyen dutlar ziyan oluyor
Başkan Ataç, “Sporun ve sporcunun yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Ataç, “Sporun ve sporcunun yanındayız”
Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı
YEREL HABERLER Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.