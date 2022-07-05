Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Güllük Mahallesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi. Güllük Mahallesi sakinleri de incelemeleri esnasında karşılaştıkları Başkan Ataç’a, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.



“Yaz dönemi boyunca devam edecek”

Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı olarak devam ediyor. Kentimizdeki her sokak ve kaldırımın Tepebaşı’na yakışır bir hal alması için çaba sarf ediyoruz. Yaz dönemi boyunca, ihtiyaç duyulan noktalarda ve belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam edecek. Güllük Mahallemizde de yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı anlayış ve memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinlerimize ve özveri ile mesai yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç’a incelemeleri sırasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti.



Çalışmalar birçok noktada devam ediyor

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin asfalt çalışması yaptığı diğer noktalar arasında; Sakintepe Mahallesi (kanal boyu), Çamlıca Mahallesi Şendere ve Orhangazi Sokak, Bahçelievler Mahallesi Şafaklar Sokak yer alıyor. Kaldırım ve kilit taş çalışmaları ise Uluönder Mahallesi Sultan Sokak, Keskin Mahallesi, Şirintepe Mahallesi Birkurt Sokak, Sinan Alağaç İlkokulu, Şarhöyük Mahallesi Radar Sokak, Fevziçakmak Camii, Batıkent Mahallesi muhtelif sokaklarında devam ediyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze, reglaj ve mekanik serim çalışmaları da Kozkayı ve Çalkara mahallelerinde sürüyor.

Son olarak Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.

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