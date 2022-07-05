ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de saman yüklü TIR´da tarihi eser niteliğinde 46 sikke ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin´den yüklediği saman yükünü İzmir´e götüren TIR şoförünün tarihi eser taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir´e gitmek için Eskişehir´in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi´nden geçen TIR, jandarma ekiplerince durduruldu. TIR´da yapılan aramada 43 gümüş, 3 altın renkli toplam 46 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü, hakkında adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-07-05 15:50:52
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