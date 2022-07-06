Denetimlerde aranan 2 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim esnasında aranması olan 2 kişi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından il genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet mermi ele geçirildi.

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