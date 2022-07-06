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2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde Anadolu Üniversitesi farkı Anadolu Üniversitesi bu sene de pek çok dalda bayrak ve ödül sahibi oldu

İHA

2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde Anadolu Üniversitesi farkı Anadolu Üniversitesi bu sene de pek çok dalda bayrak ve ödül sahibi oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerdeki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetleri konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yararlı uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Kurulu ve YÖK Denetleme Kurulu üyeleri, üniversite rektörleri katılım gösterdi.
Türkiye genelinde 114 üniversiteden bin 74 başvurunun yapıldığı, değerlendirme sonuçlarında ise 84 üniversiteye toplam 384 bayrağın verildiği ödül töreninde Anadolu Üniversitesi bu sene de pek çok dalda bayrak ve ödül sahibi oldu.
Eğitimde sağladığı son teknolojik imkânlarla Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu “2022 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü” (Yeşil Bayrak) kategorisinde 2 bayrak aldı. Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesi konusunda gayret gösteren Anadolu Üniversitesi, “2022 Mekânda Erişebilirlik Ödülü” (Turuncu Bayrak) kategorisinde DİLKOM (Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi) Edebiyat Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu ile 3 bayrak aldı. Farklı engelli grupları erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” ise Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Lisans Programı’na verildi.

Rektör Erdal: “Aldığımız başarı ödülleri bizleri hem gururlandırıyor”
YÖK tarafından beş senedir verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:
“YÖK tarafından aldığımız başarı ödülleri hem bizleri gururlandırıyor hem de gelecek çalışmalarımız adına motive ediyor. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği sağlamak bizim önde gelen sorumluluklarımızdan biri. Kazandığımız bu ödüllerle sunduğumuz imkânları daha da iyileştirip geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Üniversitemiz adına başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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