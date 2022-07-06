Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı Olaylara ulaşım süresi ortalama 6,5 dakika oldu

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli personeller, haziran ayı içerisinde toplam 6 bin 952 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 6,5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede haziran ayı boyunca toplam ambulans servisine gelen çağrı sayısı 15 bin 366 oldu. Ambulans servisinde görevli personellerin vakalara ulaşma süresi ise ortalama 6,5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısı ise 6 bin 952 oldu. Vakalar arasında; 59 solunum ve dolaşımı duran, 78 inme ve 42 kalp krizi vakasının olduğu belirtildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara hızla ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, görevli personellere teşekkür etti.

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