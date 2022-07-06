Valizden 4 milyon liralık uyuşturucu çıktı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polisin durdurduğu araçta, valize plastik kalıpla gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında plakası belirlenen araç polis ekiplerince durduruldu. Araçtaki aramada valize plastik kalıpla gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M. sağlık kontrolünden geçirilip ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.A., N.G. ve S.G.M., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli O.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-06 15:04:43



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