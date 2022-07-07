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(ÖZEL) Sürücüler bayramda bu bakımları yaptırmadan yola çıkmamalı İlk yapılması gereken yağ, sıvı ve yakıt filtresi kontrolleri Kısa dönemlerle aracınızı dinlendirirseniz motor rahatlar Bakımı yapılmayan araçlar 20 bin liraya kadar masraf çıkarabilir 45 yıllık motor ustası Seyfi Apaç: “Yağ bitiği anda motor sarar”

İHA

(ÖZEL) Sürücüler bayramda bu bakımları yaptırmadan yola çıkmamalı İlk yapılması gereken yağ, sıvı ve yakıt filtresi kontrolleri Kısa dönemlerle aracınızı dinlendirirseniz motor rahatlar Bakımı yapılmayan araçlar 20 bin liraya kadar masraf çıkarabilir 45 yıllık motor ustası Seyfi Apaç: “Yağ bitiği anda motor sarar”

Eskişehir’de 45 senedir motor ustası olan Seyfi Apaç, bayramda yola çıkacak sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu.
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte şehir değiştirecek vatandaşlar yolculuğa çıkmaya hazırlanmaya başladı. Kimi vatandaşlar bayramı akrabalarının yanında geçirmek için yola çıkarken, kimileri de tatil planlarını gerçekleştirmek için konum değiştiriyor. Her halükarda kilometreler aşacak sürücülerin, bu yolculuklara çıkmadan önce araçlarına yapacakları birkaç basit bakım motoru büyük zararlardan korurken, parçaların ömrünü de uzatıyor.
Araçlarıyla uzun ve yorucu yolculuklara çıkan sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunan Eskişehirli motor ustası Seyfi Apaş, sıvı bakımı yapılmayan aracın kesinlikle yola çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Yağ bakımının yaptırılmaması sonucunda oluşabilecek hasar fiyatının dudak uçuklattığını belirten 45 yıllık esnaf Apaş, "İlk başta bizim yapmamız gereken yağ, sıvı kontrolleri, yakıt filtresi kontrolü. Bunların bakımını yapmadan kesinlikle yola çıkılmaması gerekiyor. Örneğin bir yağ bakımını yaptırmazsan yağ eksikliğiyle veya yağ bitiği anda motor sarar. Bu da bugünün şartlarıyla bir araçla 2030 bin liralık masraf demek. Ama bu bakımları yaptırırsanız ortalama 1000, 1500 liralık bir rakamla kurtarırsınız” diye konuştu.

Araçların dinlendirilmesi gerekiyor
Özellikle tatil beldelerine gidecek sürücüleri aşırı hava sıcaklıklarına karşı uyaran Seyfi Apaş, bayram dönüşünde bagaja doldurulan kapasiteden fazla olan yükler hususunda da uyardı. Aşırı yükün lastikler ve frenler başta olmak üzere bir takım önemli aksamlara zararlı olduğunu hatırlatan tecrübeli usta, son olarak da daha az yakıtla daha uzun yol gitmenin tüyolarını verdi. Önemli noktalara değinen motor ustası Seyfi Apaş şöyle konuştu;
“Aşırı sıcaklardan araçlar hararetli çalışır. Bunun için de kısa dönemlerle aracınızı dinlendirirseniz daha iyi olur. Araç en azından 510 dakika rölanti durumda çalışırsa motor biraz daha rahatlar ve ondan sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Lastikleriniz veya yürüyen aksan belirli bir kapasite üzerine kurulmuştur. Araba fazla yük taşıdığı zaman öncelikle frenler uzun mesafede durur. Bu sefer çarpma meydana gelir. Aracı istediği viteste örneğin 5 ile gidilecek yerde 4. viteste giderseniz bu yakıt sarfiyatına yol açar. Aracı fazla devre bindirmeden kullanılırsa ve yük de az olursa yakıt tasarrufu yapılabilir. Klimayı mümkün olduğunca az kullanırsanız bu da yakıt tasarrufunu sağlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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