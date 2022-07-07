Eskişehir'de yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı

Eskişehir'in 4 ilçesinde yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) 2022 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Eskişehir'de keklik popülasyonunu artırmak ve yaban hayatının desteklenmesinin yanı sıra süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya kınalı keklik ve çil keklik salımı gerçekleştirildi. DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğünce, Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 650 adet kınalı keklik ve çil keklik Eskişehir Merkez Şefliği sınırları içerisinde bulunan Han, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalgazi ilçelerinde kurum amirleri muhtarlar ve avcı derneklerinin katılımıyla birlikte doğaya salındı.

Konuyla ilgili DKMP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tabiata bırakılan keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekiplerimiz Avcı Dernek Başkan ve üyeleri, Jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacaktır. Keklik salımı yapılan avlaklarda avlanma kesinlikle yasaklanmış olup, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacaktır."

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