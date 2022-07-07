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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi Yaz Kampüs Programı’nın ilki başarıyla tamamlandı

İHA

Anadolu Üniversitesi Yaz Kampüs Programı’nın ilki başarıyla tamamlandı

Anadolu Üniversitesi kampüsünde sosyal hayatı deneyimleme ve Eskişehir’i tanıma fırsatını da sunan Yaz Kampüs Programı’nın ilki Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) iş birliği ile 612 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlendi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kuruluşunun 40. Yılında öğrencileri için yenilikçi bir eğitsel ve sosyal etkinliği hayata geçirdi. Açıköğretim Sistemi’nde kayıtlı öğrencilere, Anadolu Üniversitesi kampüsünde sosyal hayatı deneyimleme ve Eskişehir’i tanıma fırsatını da sunan Yaz Kampüs Programı’nın ilki Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) iş birliği ile 612 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlendi. Programa katılan öğrenciler, ilk gün sabah Yunus Emre Kampüsü turunun ardından öğleden sonraki oturumda Öğr. Gör. Hakan Sivriservi tarafından verilen Sağlıklı Yaşam seminerine katıldı. Programın devamındaki günlerin sabah oturumlarında sırasıyla Doç. Dr. Hakan Yılmaz’dan Gastronomi Tarihi, Prof. Dr. Erhan Eroğlu’dan Yaşam ve Motivasyon, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak’tan Sözsüz İletişim ve Beden Dili ve Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer’den Fotoğrafçılık eğitimleri alan katılımcılar için öğleden sonraki bölümlerde ise rehberler eşliğinde şehir turu ve müze gezileri gerçekleştirildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yönetici ve hocalarıyla da tanışan katılımcılar ayrıca 11 Haziran Cumartesi günü düzenlenen Açıköğretim Sistemi Mezuniyet Töreni’ne katılma imkânına da sahip oldu. Program, 12 Haziran Cumartesi günü düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

“İlk kez kampüs hayatı yaşadım”
Etkinliğin sonunda katılımcılar Yaz Kampüs Programı’nı yararlı bulduklarını söylerken programın faydalı bir öğrenme deneyimi ve önemli olanaklar sunduğunu belirttiler. Sunulan gezi ve yemek imkânlarından da duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar verilen eğitimleri de çok yararlı bulduklarını dile getirdi. Etkinlik sonunda katılımcılara Yaz Kampüs Programı’nın kendilerine sağladığı faydalar sorulduğunda “İlk kez kampüs hayatı yaşadım”, “Zihnen ve ruhen geliştim”,” Yeni dostluklar kazanma ve Eskişehir’deki güzellikleri yakından görme imkânı meydana getirdi”, “Bilmediğim bazı alanlarda önbilgi sahibi oldum”, “Farklı yönlere de bakabilmeyi öğretti ve bakış açımı çok olumlu yönde geliştirdi”, “Bir haftalığına örgün öğrenci gibi hissettim. Yıllar sonra Mezuniyet törenine katılıp kep attım. Hocalarımla tanıştım” şeklinde yanıtlar verildiği görüldü.
Yaz Kampüs Programının ikincisi SEM iş birliği ile 2430 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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